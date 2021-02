Hejtmani Sněmovnu nepřebijí, nový nouzový stav bude protiústavní, tvrdí Vystrčil

Hejtmani po dnešním jednání s vládou žádají o to, aby kabinet vyhlásil nový nouzový stav kvůli covidu-19 na 14 dní. Dosavadní nouzový stav skončí dnes o půlnoci. Jeho prodloužení totiž Sněmovna hlasy opozice tento týden odmítla.

"Zruší-li Poslanecká sněmovna nouzový stav anebo nerozhodne o jeho prodloužení, nesmí vláda bezprostředně rozhodnout o vyhlášení obdobného nouzového stavu dalšího. V takovém případě by se totiž kontrolní působnost Poslanecké sněmovny vyprázdnila," uvedl Vystrčil. Upozornil kabinet ANO a ČSSD na to, že právní řád nabízí řadu prostředků pro boj s epidemií, aniž by při tom bylo nutné "obcházet či pošlapávat ústavní pořádek".

Vystrčil napsal, že zákon o bezpečnosti ČR jednoznačně svěřuje rozhodování o trvání nouzového stavu překračujícího délku 30 dnů Sněmovně. Pokud kabinet vyhlásí nouzový stav znovu, mohou ho poslanci zrušit. "Ale vláda by mohla o jeho znovuzavedení chtít opětovně rozhodnout. Zásadní rozhodnutí o trvání nouzového stavu by se tak v rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti přesunulo do rukou vlády, která z nouzového stavu těží mimo jiné výrazným rozšířením toho, co vše může," uvedl předseda Senátu.

Na situaci nic nemění ani ustanovení, které kabinet využije. Podle krizového zákona totiž může hejtman pro celý kraj nebo jeho část vyhlásit stav nebezpečí. Pokud není možné účelně odvrátit hrozbu v tomto stavu, má podle předpisu neprodleně požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. "Je zřejmé, že příslušné ustanovení zákona se vztahuje na situaci, kdy v zemi nouzový stav není, a ukáže se potřeba jej mít. V ČR však nouzový stav trvá už od října," podotkl Vystrčil.

Předpisy podle něj rozhodně nelze vykládat tak, že vláda může obejít vůli Sněmovny. "Žádost hejtmanů vůli Poslanecké sněmovny 'nepřebije'," dodal. Právní řád v ČR nabízí řadu prostředků, jak s pandemií bojovat, aniž by při tom bylo nutné obcházet či pošlapávat ústavní pořádek, doplnil. Za nejlepší cestu ke zvládnutí epidemie považuje konsensuální přijímání klíčových rozhodnutí za spolupráce koalice i opozice. Premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministry důrazně vyzval k jednání.