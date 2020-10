Hledá se nový soudce za ČR ve Štrasburku. Adeptů je sedm, mluví se o Pavlu Zemanovi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do výběrového řízení na soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se ministerstvu spravedlnosti přihlásilo sedm zájemců. Ústní pohovory před komisí absolvují příští měsíc. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Nový soudce za Českou republiku by měl do funkce ve Štrasburku nastoupit od listopadu příštího roku. Nahradí Aleše Pejchala, kterému skončí devítiletý mandát.