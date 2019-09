"Mediální přestřelka hlavnímu městu nepomáhá, musí se hledat řešení. Vidím to jako politickou chybu. S premiérem Babišem se na mnoha věcech neshodnu, ale Letňany není možné řešit bez dohody s vládou," řekl Pospíšil.

O schůzce Pospíšil podle svých slov nevěděl. Navíc na ni nebyl pozván ani náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09), který má na starosti územní rozvoj. "Jednání pana primátora byla politická akce, která nemohla nic vyřešit, už jen proto, že na ní nebyl jako odborník pan docent Hlaváček," řekl Pospíšil.

Kromě vlády je podle něj při řešení výstavby v Letňanech jednat také s příslušnými radnicemi. "Na tom intenzivně pracuje Petr Hlaváček, proto mě, znovu říkám, překvapuje, že na schůzku nebyl pozván a ani jsme o ní nikdo nevěděli," dodal Pospíšil. TOP 09 podle něj podporuje výstavbu, ale nechce, aby v Letňanech vzniklo pouze místo pro úředníky, ale aby se jednalo o plnohodnotnou čtvrť.

Předseda zastupitelů Prahy Sobě (PS) Jan Čižinský zdůraznil důležitost dostavby okruhu. "Pražané a Středočeši nepotřebují nesmyslné marketingové předvolební projekty, ale možnost dostat se po okruhu, kam potřebují. Po čtyřech promrhaných letech, by se hnutí ANO mohlo spolu s námi snažit lidem pomoci alespoň teď, namísto, aby si je bralo jako rukojmí," uvedl Čižinský.

Primátor Hřib se s Babišem dostal do sporu po včerejší premiérově návštěvě Letňan, kde mimo jiné uvedl, že namísto Prahou požadované nemocnice by tam mohlo být traumacentrum. Hřib to označil za naivní. Praha za pozemky požaduje kromě nemocnice také dostavbu Pražského okruhu a příspěvek na dobudování vnitřního okruhu a metra D.

Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10.000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C.