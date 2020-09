Jágr vždy podporuje lidi u moci. Své jméno bych s Babišem nikdy nespojil, říká pro EZ Hašek

Nikoho nechce ovlivňovat a říkat mu, koho má propagovat a naopak, ke komu se v předvolební kampani točit zády. Dvojnásobný držitel Stanley Cupu s Detroitem Dominik Hašek se totiž považuje za demokrata. „Podívejte se, každého je jeho věcí, koho chce anebo nechce podporovat. Co se týče mě, já bych ANO z více důvodů nikdy nepodpořil, protože se naprosto příčí mým hodnotám pohledu na svět,“ přiznává v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz šestinásobný držitel Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v prestižní NHL.

U Jaromíra Jágra, který se kromě olympijského triumfu z Nagana a dvou prstenů ze Stanley Cupu pyšní ještě dvěma tituly mistrů světa a je tak členem prestižního Triple Gold Clubu, Dominika Haška zaráží, že své jméno spojil s hnutím ANO. „A pak speciálně podpora hnutí ANO v čele se spolupracovníkem StB Andrejem Babišem je naprosto v protikladu s tím, co jsme od něj často slýchali s odkazem na jeho symbolickou osmašedesátku, kterou nosí na dresu. Já bych se s Babišem nikdy dohromady nedal,“ tvrdí první Čech, který se dostal do prestižní hokejové Síně slávy v Torontu.

Haška, člena Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF), nepřekvapuje, že se v každé předvolební kampani vždy vynoří strana či hnutí, které sportovcům slibují výstavbu hal či rekonstrukce zimních stadiónů. „Podle mého názoru se na toto téma asi dobře ‚chytají‘ voliči,“ míní vášnivý nimrod, který se nepovažuje za člověka s mimořádnou náklonností k pravici. „Naopak, jsem zastáncem některých sociálních programů,“ přiznává legendární Dominátor.

Přesto patří k ostrým kritikům prezidenta Miloše Zemana i premiéra Andreje Babiše, proti nimž loni vystoupil na demonstraci organizovanou spolkem Milion chvilek pro demokracii. „Jsem přesvědčen, že člověk, který spolupracoval s StB nebo křivě veřejně přísahal na své děti v kauze Čapí hnízdo, nikdy nebude upřednostňovat zájmy národa před svými. Proto tvrdím, že Babiš nemá být v čele státu a určovat jeho směřování,“ nabízí svůj pohled trojnásobný domácí šampion s Pardubicemi.

Slavný brankář má velké výhrady i proti hlavě státu Miloši Zemanovi. Haškovi vadí, že se prezident nedovedl zastat předsedy Senátu Miloše Vystrčila, když mu během jeho návštěvy na Tchaj-wanu čínské ministerstvo zahraničních věcí vyhrožovalo, že za misi na ostrově zaplatí vysokou cenu. „Je smutné, když se naše země dočká podpory od ‚cizích‘ hlav států i ministrů a od svého prezidenta se nedočká ničeho. Čínské výhrůžky přešel mlčením a následně se mstí,“ naráží rodák z Pardubic na informaci, podle níž Zeman už Vystrčila, jemuž Hašek za návštěvu Tchaj-wanu tleská, nebude zvát na schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. „Zemana čeká stejný osud jako Husáka, v zahraničí si na něj v budoucnosti také nikdo nevzpomene, zatímco pana Václava Havla v cizině považují za velkého člověka,“ soudí Dominik Hašek, který se stále ještě nerozhodl, zda bude v prezidentských volbách v roce 2028 kandidovat na Hrad. „Ještě jsem se nerozhodl, ale do budoucnosti mě kandidatura velmi zajímá. Nyní mám však před sebou jiné cíle a rád bych je naplnil.“

TY NÁM POMŮŽEŠ A MY TI ZREKONSTRUUJEME STADION

Pane Hašku, co říkáte na skutečnost, že Jaromír Jágr v krajských volbách podporuje hnutí ANO, zatímco vy jste jeho odpůrcem?

Tvář legendární osmašedesátky se zračí z předvolebního letáku Anonovinek, kde říká, jak si velice váží toho, že se Středočeský kraj bude podílet na rekonstrukci kladenské hokejové haly v jeho rodném městě, tedy na Kladně. Není to z jeho strany laciné, když hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová sedí v čele úřadu od 18. listopadu 2016 a mohla tak už dávno zimní stadion vylepšit, jaký je na to Váš pohled?

Jarda má zřejmě s největší pravděpodobností za podporu ANO v následujících volbách slíbenou podporu při rekonstrukci stadionu na Kladně. Vždy je něco za něco. V tomto případě je to téměř jistě slib finanční podpory za podporu ve volební kampani.

Citace Jaromíra Jágra na titulní straně středočeských Anonovinek. | foto: Twitter

Mimochodem rekonstrukce či výstavby hal je letitý evergreen politiků. Například trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková už ani nespočítá, kolik ledových oválů jí představitelé jednotlivých politických stran naslibovali, aby se po proběhnutých volbách téma zase uložilo doslova k ledu. Proč podle vás neexistuje jediná kampaň, aby v ní nebyla zmíněná výstavba zimního stadionu?

Podle mého názoru se na toto téma asi dobře „chytají“ voliči. Ale je třeba říci, že u nás každý rok vyrůstá hodně sportovních hal. Jednu jsem například minulý týden ve Kbelích otvíral. Ale musím zdůraznit, že zmíněná hala neměla s hnutím ANO vůbec nic společného.

Čím si vysvětlujete politický obrat u Jaromíra Jágra?V krajských volbách 2004 a 2008 podporoval ODS, konkrétně Petra Bendla na post hejtmana Středočeského kraje. Ještě před osmi lety poslal občanským demokratům osm miliónů korun a stal se v té době tak jejím největším sponzorem, v devadesátých letech například figuroval na plakátech s tehdejším ministrem financí Ivanem Kočárníkem. Jenže od roku 2013 převlékl politický dres a podporuje hnutí ANO, když se objevil před volbami po boku Andreje Babiše v reklamě na Vodňanské kuře. Lze říci, že pravé křídlo podporuje vždy toho, kdo je právě u moci?

Na tento váš dotaz by vám nejlépe odpověděl Jarda. Zásadně nevidím nic špatného na tom, když s léty člověk mění některé své názory. Nicméně je pravda, že vždy podporuje lidi, kteří jsou právě u moci, což si nelze nepovšimnout. A pak speciálně podpora hnutí ANO v čele se spolupracovníkem StB Andrejem Babišem je naprosto v protikladu s tím, co jsme od něj často slýchali s odkazem na jeho symbolickou osmašedesátku, kterou nosí na dresu. (Jágr si zmíněné číslo zvolil na protest proti sovětské invazi v roce 1968 – pozn. red.). Osobně bych nikdy své jméno s Andrejem Babišem nespojil.

Vy jste nyní oproti Jágrovi na opačném pólu a netajíte se náklonností k pravici, což jste potvrdil i loni, kdy jste proti Babišovi i Zemanovi vystoupil na demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii. Neuvažoval jste, že byste v budoucnosti podpořil slovem anebo financemi někoho z opozice, neboť vaše jméno má stále zvuk?

Vůbec si nemyslím, že mám nějakou mimořádnou náklonnost k pravici. Naopak, jsem zastáncem některých sociálních programů. Dokonce ani nejsem proti zvyšování daní, pokud bude zachována, přesněji se vrátíme k rovné dani pro všechny. Skutečnost, že jsem proti Andreji Babiši a Miloši Zemanovi vystoupil, je dána úplně jinými věcmi. Například jsem přesvědčen, že člověk, který se zapletl s StB anebo křivě veřejně přísahal na své děti v kauze Čapí hnízdo, nikdy nebude upřednostňovat zájmy národa před svými. Proto tvrdím, že Babiš nemá být v čele státu a určovat jeho směřování.

JEŠTĚ SE NEROZHODL, ZDA BUDE KANDIDOVAT NA PREZIDENTA

Už jste se rozhodl, zda budete v roce 2028 kandidovat na prezidenta země? Jak daleko jste od jara, kdy jste na toto téma poskytl webu EuroZprávy.cz rozhovor, pokročil ve svých úvahách?

Ještě jsem se nerozhodl. Do budoucnosti mě ale kandidatura velmi zajímá, ale nyní mám před sebou jiné cíle a rád bych je naplnil.

Je vůbec možné, abyste si s Jaromírem Jágrem popovídali o politice anebo je zmíněné téma pro vás oba tabu?

Těžko říci. Nepředpokládám, že se tak v brzké době v souvislosti s politikou stane.

V barvách hnutí ANO jako nestraník působí i bývalý gólman Milan Hnilička. Olympijský vítěz z Nagana i dvojnásobný mistr světa kromě poslaneckého mandátu vede i Národní sportovní agenturu. Jak nyní svého kolegu z branky hodnotíte?

Pokud se nepletu, Milan kandidoval anebo podporoval dříve také ODS. Věřím, že chce udělat hodně dobrého pro český sport. To, že se kvůli tomu rozhodl spojit s ANO, může mít velký vliv na jeho budoucnost, až hnutí ANO nebude v čele země. Ale tak to je u každé politické funkce….

Politickou scénou nyní stále rezonuje nedávná návštěva předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu, který Čína považuje za svou vzbouřeneckou provincii. Co jste misi říkal?

Pan Vystrčil si mě misí získal. Zase jednou jsem byl hodně hrdý na našeho politika a tedy i více na naši zemi. Samozřejmě nesmím zapomenout na dnes již zesnulého pana Jaroslava Kuberu, který vše započal.

Prezident Miloš Zeman na výjezd šéfa Horní komory Parlamentu reagoval tím, že jej už nebude zvát na schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice, protože hlavě státu vadí, že Vystrčil nerespektoval odmítavý postoj dalších účastníků jednání k cestě na ostrov. Není Zemanův verdikt v demokratické zemi podle vás za čarou?

Řekněme že je to složité. Ale je smutné, když se naše země dočká podpory od „cizích“ hlav států i ministrů a od svého prezidenta se nedočká ničeho. Čínské výhrůžky přešel mlčením a následně se takto mstí. Jen pro zajímavost bych chtěl uvést, že pana Václava Havla v sedmdesátých a osmdesátých letech také československý prezident nikam nezval. A historie má Havla jak u nás, tak v zahraničí za velkého člověka, což se o Gustávu Husákovi říci nedá. Myslím si, že totéž čeká i pana Zemana.

Miloš Vystrčil uvedl, že na Tchaj-wan letěl s delegací proto, aby národu narovnali páteř, což premiér Andrej Babiš odmítl s tím, že on ji má rovnou. Může toto o sobě prohlásit člověk, který se zapletl s StB a navíc byl členem zločinecké KSČ?

Je zbytečné, abych se nějak dlouze k této otázce vyjadřoval. Co řekne Andrej Babiš, je většinou lež. Tento estébák, jak už jsem uvedl, dokonce křivě přísahal před národem na své děti. A proto tedy nemám jediný důvod mu cokoli věřit.

Vy nyní působíte v roli majitele a manažera firmy vyrábějící nealkoholické nápoje. Jak byste jako obchodník reagoval na informaci, že by vám na základě proběhnuté mise čínský partner, pokud byste s ním spolupracoval, oznámil, že stornuje objednanou zakázku, jak se to stalo společnosti Petrof Hradec Králové, která měla k importu připravené klavíry a pianina za více než pět milionů korun? Musím však připomenout, že hudební nástroje nakonec odkoupila rodinná nadace miliardáře Karla Komárka a obratem je věnovala do českých škol.

Každá ztráta pro firmu je nepříjemná. I nám se nejednou stalo, že druhá strana nesplnila daný slib. Podle této zkušenosti je potřebné v budoucnosti k těmto subjektům přistupovat.