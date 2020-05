Jak chtějí lidovci řešit exekuce? Mají dva pozměňovací návrhy

Podle únorových dat exekutorské komory je v Česku bezmála 4,5 milionu exekucí. Návrhy chce Výborný představit na jednání ústavně-právního výboru na začátku června.

Lidovecký návrh vychází z principu institutu milostivého léta. "Dával šanci vždycky po nějakém časovém úseku právě lidem odpustit část dluhu nebo odpustit dluhy úplně, aby ti lidé měli šanci na restart," řekl Jurečka. Podle Výborného návrh lidovců vychází z toho, že dluh nemůže být automaticky a úplně smazán.

"My jsme hledali možná řešení k tomu, abychom se vypořádali s touto minulostí, která byla často způsobena ať už nedomyšleností zákonodárce anebo naprosto neuvěřitelnými nekalými kroky věřitelů, kdy skutečně z velmi malého dluhu, z velmi malé jistiny tady vzniklo obrovské příslušenství na různých sankcích, pohledávkách, penále a podobně," uvedl Výborný.

Lidovci jsou přesvědčeni o tom, že stát a statní instituce mohou tíži exekucí unést. V případě dluhu vůči státu by tak dlužník splatil jistinu, ale žádné další příslušenství, tedy ani žádné úroky, ani penále a další závazky, které by v rámci příslušenství platili, by vymáháno nebylo. "Znamená to, že pokud k datu účinnosti tohoto zákona, respektive tři měsíce poté, dokáže dlužník splatit jistinu, dluh vůči státu, bude mu veškeré příslušenství odpuštěno," navrhují lidovci. Dlužník by měl zaplatit podle Výborného už jen symbolickou částku v rámci nákladů řízení. "Je paušálně v tom návrhu určena 500 korunami," doplnil.

V případě osobních exekucí by platil princip 1+1. "To znamená, dlužník zaplatí jistinu a maximálně jednou tolik na příslušenství, v čemž jsou obsaženy i náklady na vedení exekuce, a ten dluh mu bude odpuštěn, exekuce bude zastavena a nebude v ní dále pokračováno," uvedl Výborný.

Doplnil, že v návrzích je výjimka, a to vymáhání dluhu na výživném a také u náhrad škod úmyslných trestných činů. "Tam samozřejmě se toto dobrodiní těch dlužníků týkat nebude, protože výživné je třeba platit v plné výši," dodal.