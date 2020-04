"Je to papalášství." Bartoš a Fiala zkritizovali schůzku expertního týmu Zemana

Bartoš uvedl, že evidentně při setkání v Lánech nebyla dodržena řada opatření, která už mnoho dní platí pro všechny obyvatele ČR. "Je to jistá forma papalášství a ignorance, pokud se takto vyfotí u společné večeře nejvýše postavení lidé v ČR, je to ostuda," řekl Bartoš.

"Nemyslím si, že by to (porušení nařízení vlády) spravila bloková pokuta v desetitisících korun," uvedl. Připomněl, že vláda lidem zakazuje jet na chatu či za prarodiči a již o počtu pět či deset lidí mluví jako o příliš velkém uskupení.

Šéf Svazu měst a obcí František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých) dnes oznámil, že dá kvůli kritice, která následovala po zveřejnění fotografie, svoji funkci předsedy k dispozici. Ani podle dalšího účastníka schůzky, policejního prezidenta Jana Švejdara, "nepůsobí fotografie nejšťastněji". Ve vyjádření, které zaslala ČTK jeho mluvčí Kateřina Rendlová, uvedl, že neúspěšně prosazoval jednání on-line.

"Všichni to dodržujeme. Lidé mají problémy ve svém podnikání, ve svých rodinách a pak vidí představitele státu, jak se tam chystají obědvat nebo večeřet a opatření nedodržují. To je podle mě velmi špatné. My všichni musíme jít příkladem. A musíme se snažit ukázat lidem, že odpovědnost je naprosto zásadní," řekl dnes Fiala.

Zeman jednal v sobotu na zámku v Lánech se svým poradním týmem o situaci kolem koronaviru. Jednání se zúčastnili kromě Lukla a Švejdara například ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar a ministryně spravedlnosti Marie Benešová (oba za ANO).

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček následně umístil na twitter fotografii, na které účastníci sedí v rouškách okolo stolu a před sebou mají talíře s pohoštěním.

Z dnešního jednání expertního týmu pana prezidenta v Lánech. pic.twitter.com/rskt74HukS — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 4, 2020

Na členy skupiny se vzápětí snesla kritika, která jim vyčítala nedostatečné rozestupy. Média se také začala dotazovat, jak mohli účastníci jednání s rouškami jíst. Benešová na dotaz serveru Lidovky.cz uvedla, že v pátek všichni přítomní absolvovali test na přítomnost koronaviru v těle s negativním výsledkem. "Byl jen pokrájený sýr a klobása. To šlo konzumovat s rouškou," uvedla ministryně spravedlnosti.