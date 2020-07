Problémů je celá řada, přiznal Jindrák. Dostal na starosti vztahy s Ruskem

"Ještě by měl proběhnout jeden formální krok, to znamená jednání vlády, které by mělo nějakým způsobem moji pozici vzít na vědomí,“ vysvětlil ředitel v rozhovoru pro CNN Prima s konstatováním, že se pro něj už vyslovili tři nejvyšší ústavní činitelé prezident, premiér i ministr vnitra.

"Problémů je celá řada, počínaje řekněme umístěním sochy maršála Koněva až po nějaké technické problémy ohledně fungování ruské ambasády zde v Praze,“ dodal s poznámkou, že se vztahy mezi Prahou a Moskvou momentálně nacházejí v těžkém období.

Loni v květnu navrhl resort zahraničí Rusku vyřešení vzájemných sporů na základě smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci podepsané v roce 1993 po rozpadu Sovětského svazu. K rozhovorům ale nedošlo, přičemž Česko má pocit, že se ruské straně nezamlouvá jednání v rovném postavení.

Ohýbáme před Ruskem hřbet?

"Je to chyba a budeme ohýbat hřbet," vyjádřila se k tomu předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Na vedoucího česko-ruských konzultací na naší straně jsem navrhl Rudolfa Jindráka. Je to osoba, která má zkušenost s diplomatickými vztahy, navíc i s podobným typem jednání. Mohu zmínit například jeho roli při dojednávání česko-německé deklarace. Jde skutečně o důležité téma, proto chci právě v této otázce jednotu politických špiček České republiky," vyjádřil se k tomu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který Jindráka doporučil.

"Jmenovat zmocněncem pro konzultace s Ruskem člověka, který je tak blízko našemu prezidentovi, je chyba a bude to znamenat ohýbání hřbetu, což je v důsledku voda na mlýn ruským zájmům,“ oponovala předsedkyně na svém twitterovém účtu.

Pane @TPetricek, apríl už byl a myslím si, že tohle by byl hodně blbý vtip i v tento den.



Ředitel by uvítal, kdyby se po předchozí domluvě s vládou a resortem zahraničí mohl více zabývat otázkou vhodné česko-ruské spolupráce, respektive jejími možnosti, zda skutečně existuje nějaká šance vzájemné diplomatické vztahy mezi oběma státy zlepšit.

Jindrák by se snažil hledat společná témata v oblasti kultury, vědy, techniky i boji s koronavirovou krizí. "Myslím, že témat se najde celá řada. Zájmem obou zemí je mít partnerské vztahy na úrovni takzvané „stejné výše očí“ a myslím, že tohle bude určitá výchozí pozice k jednání,“ nechal se slyšet.

Momentálně se čeká, jaká bude ruská reakce. Ředitel sice konstatoval, že Česko má k jednání vůli, ale potřebuje mít jistotu, že to mu bude stejně i na ruské straně. "Chtěl bych zdůraznit, že Česká republika nic nezdržuje, přistupujeme k tomu velmi vážně,“ vyjádřil se k tomu ministr zahraničí.

Podle ruského ministerstva zahraničí je Moskva momentálně připravená k dialogu s Prahou na úrovni náměstků šéfů resortů zahraničí. Stále trvající pandemie (Rusko je jednou z nejvíce zasažených zemí - pozn.red.) však brzkému setkání brání.

Kvůli přísným karanténním opatření se český prezident Miloš Zeman nezúčastnil odložené vojenské přehlídky při příležitosti oslav konce 2. světové války. Z tohoto důvodu jsou nasnadě alespoň konzultace mezi zplnomocněnci.

Že se českým zmocněncem stane Jindrák, avizovala i mluvčí ruského resortu zahraničí Marija Zacharová s dodatkem, že se ledy hnuly, a že k zahájení konzultací dojde v brzké době.