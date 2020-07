Paroubek se vrací do ČSSD? Zatím neformálně hovoříme, řekl pro EZ

Bývalý lídr sociálních demokratů Jiří Paroubek a jeho pravá ruka, politik a byznysmen Petr Benda, se paradoxně rozhodli vrátit k ČSSD, s nimiž se před lety rozešli ve zlém.

Zprávy serveru Seznam uvedly, že by se český expremiér měl stát neoficiálním poradcem současného předseda Jana Hamáčka, přičemž bývalý předseda ČSSD na Ústecku Benda by se dostal na čtvrté místo kandidátky pro současné krajské volby ve stejnojmenném kraji. Za zmínku stojí, že ta samá osoba se ocitla na kandidátce extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Paroubek i Benda zároveň také potvrdili, že lídr sociálních demokratů naslouchá jejich názorům, a že jsou s ním v kontaktu. Jak ale spolupráce funguje, neuvedli, a když už, tak velice stručně.

"Myslím, že je to ještě předčasné o tom hovořit. Zatím jde jenom o nějaká naše setkávání s předsedou Hamáčkem i jinými funkcionáři sociální demokracie na neformální úrovni. Zda to to vyústí v nějakou delší spolupráci, ukáže až čas. Nic není vyloučeno," řekl Paroubek pro EuroZprávy.cz.

"Oficiálně statut nemáme. Občas si napíšeme SMS, občas on napíše článek na svém portálu. Pracovní vztah to není. Komunikujeme spolu, známe se už z doby, kdy jsem pro něho dělal. Čtu články jeho portálu Vaše Věc,“ řekl serveru Hamáček. K Petrovi Bendovi se ale příliš nevyjadřuje.

"Krajské kandidátky budeme komentovat 28. července,“ uvedl pro Seznam bez dalšího komentáře. O moc sdílnější nejsou ani místopředsedové a další lidé z vyšších kruhů ČSSD, které ve čtvrtek odpoledne o kandidátce, na níž by figuroval i Benda, hlasovali.

Bývalý poslanec ČSSD Jaroslav Krákora by měl být zároveň také lídrem zmiňované kandidátky. Potvrdil, že se Benda nachází pouze mezi potenciálními kandidáty na hejtmana, ale že dosud není jasné, co vedení sociálních demokratů skutečně schválilo. "Ano, ten tam kandiduje,“ uvedl.

Petr Benda by se podle dostupných zdrojů měl nacházet na alternativní kandidátce, vzniklé za podpory nynějšího šéfa sociálních demokratů, jako protipól kandidátce, kterou sestavilo krajské vedení ČSSD v Ústeckém kraji. Ta byla před 14 dny odmítnutá širším vedením socialistů s argumentem, že se na ní nachází mnoho pravicových politiků na úkor těch levicových.

Původní s názvem Lepší Sever měla být vedená krajským náměstkem ČSSD Martinem Klikou a po boku socanů na ní měli figurovat zástupci regionálních hnutí. Za zmínku stojí, že by se na čelných místech měli nacházet politici, kteří před tím, než stanuli v čele krajských nutí, kandidovali za ODS, TOP 09 nebo ANO.

Termín, dokdy chce ČSSD mlčet, není náhodný. Jedná se o deadline, dokdy musí politické strany zaregistrovat kandidátky na resortu vnitra, chtějí-li se ucházet o podporu voličstva v komunálních volbách. Větší změny kandidátky si pak už nemůže dovolit.

Petr Benda a Jiří Paroubek se rozhodli dát ČSSD sbohem, když ztratili vliv v severních Čechách, kde se dříve těšili podpoře. Utvrdil je v tom výsledek voleb v roce 2010. Sociální demokracie sice tehdy vyhrála, ale s menším ziskem, než čekala, a proto se octla v opozici. Bývalý český premiér se tehdy rozhodl odejít z vedení strany.