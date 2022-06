Jurečka nemá odmítnutí kandidátů do ČEZ za porušení koaliční dohody

— Autor: ČTK

Odmítnutí dvojice pirátských kandidátů do dozorčí rady ČEZ nepovažuje vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) za porušení koaliční smlouvy. Patří do zodpovědnosti ministra financí, koho do rady nominuje, sdělil dnes Jurečka ČTK.