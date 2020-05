Kancléř Mynář odmítl kritiku za zvýšení rozpočtu Pražského hradu

Mynář to dnes řekl ČTK. Navýšení ve středu schválil sněmovní rozpočtový výbor, část opozice to kritizovala. Mynář také ČTK řekl, že dosavadní výpadek v příjmech kvůli uzavření Pražského hradu z důvodu opatření proti šíření nového koronaviru je asi 115 milionů korun. Celkovou ztrátu bude podle něj KPR znát až po skončení letní sezony.

Sněmovní rozpočtový výbor ve středu schválil navýšení rozpočtu KPR oproti střednědobému výhledu o asi 18 milionů korun na 422,81 milionu korun. Pražský hrad byl následně kritizován například sněmovní opozicí za to, že v době úspor kvůli krizi způsobené koronavirem požaduje více peněz na platy svých pracovníků. Mynář to dnes odmítl. Schvalovaná změna podle něj souvisí s loňským plošným navýšením platů státních zaměstnanců, kterým se zvýšily tarify o 1500 korun. "To, co se teď schválilo, tedy 14 milionů korun pro KPR, je nejen na zvýšení platů, ale i s tím související povinné odvody," řekl Mynář.

O zvýšení platů poslanci rozhodli na konci roku. Podle Mynáře se dorovnání týká i dalších státních institucí. Zároveň poznamenal, že významná částka poputuje zpět do státního rozpočtu. Změnu kritizovali opoziční poslanci, podle kterých by měl Hrad v době krize šetřit. Mynář jejich vyjádření odmítl. Poslanci by si podle něj měli pamatovat, že zvýšení platů, a tedy i povinných odvodů, Sněmovna sama schválila. "Udivuje mě, že pan poslanec (Vít) Rakušan a paní poslankyně (Markéta) Adamová Pekarová kritizují něco, co Sněmovna schválila. Pokud si to nepamatují nebo nevědí, o čem hlasují, tak je to jen jejich ostuda," dodal Mynář.

Kromě peněz na povinné odvody rozpočtový výbor přidal KPR 3,5 milionu korun na financování projektu na podporu biodiverzity a obnovy krajinné struktury v Lánské oboře. Projekt má na starosti Lesní správa Lány a peníze na něj získá prostřednictvím příslušného operačního programu z evropských fondů. Mynář ČTK řekl, že v projektu se odstraňují staré a poničené stromy a vysazují nové. V první fázi akce bylo vysázeno asi 2300 alejových stromů a starých ovocných odrůd, nyní se plánuje výsadba dalších 1000 alejových stromů a 15.100 keřů na obnovu Klíčavského luhu. Výsadba má pomoci zadržet vodu v krajině.

Letošní rozpočet KPR výrazně ovlivní výpadek příjmů ze vstupného, protože je Pražský hrad pro veřejnost kvůli koronavirové krizi od poloviny března uzavřen. Dosavadní ztrátu Mynář ve srovnání s loňským rokem odhaduje na asi 115 milionů korun. Peníze podle něj budou chybět na údržbu a obnovu areálu Pražského hradu.

"Chci věřit tomu, že se návštěvnost zase oživí, nejsem ale takový optimista, abych si myslel, že bude stejná jako v loňském roce," poznamenal. Až po letní sezoně tak podle něj bude KPR znát skutečnou ztrátu i to, zda bude nucen požádat rozpočtový výbor o finanční pomoc. Nyní podle něj KPR dokončuje investice započaté v loňském roce.