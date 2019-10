Karla Gotta na příkaz EU utloukli migranti? Bělobrádek naštval Čechy, lidé mu přejí to nejhorší

Hodně ostrou kritiku sklidil za svoje slova o Karlu Gottovi poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Ten na twitteru napsal: „A ta anticharta...ale o mrtvých jen dobře. Stejně nám vláda tají, že ho na příkaz EU utloukli migranti.“

V diskuzi se ihned dočkal velmi tvrdých reakcí. „Na příkaz EU utloukli migranti? Se ti to roztrušuje i v hlavě?“ narážel jeden z diskutujících v narážce na nevyléčitelnou roztroušenou sklerózu, kterou Bělobrádek trpí.

A ta anticharta...ale o mrtvých jen dobře. Stejně nám vláda tají, že ho na příkaz EU utloukli migranti — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) October 2, 2019

„Karel Gott je, byl otec, manžel, člověk. Opravdu takto se vyjadřuje lidovecký politik, křesťan nad hrobem bližního svého?“ divil se další z Čechů. „Nechci psát, ze jste prase, tak jen tvrdím, ze se chováte jako špína,“ zlobí se na lidovce další uživatel. Podobných reakcí se objevily desítky.

Poslanec se marně hájil tím, že pouze reagoval na jeden konkrétní článek o socialistické družbě. „K. Gott byl velký umělec a profesionál,“ vysvětloval Bělobrádek. Jeho slova se ale mezitím začala na sociálních sítích šířit jako lavina.

Následně se vše pokusil ještě jednou vysvětlit. „Ke všem, kde se čertí kvůli tweetu o K. Gottovi. Reagoval jsem na sdílení textu A. Mirofanovem: "Zemřel Karel Gott, český slavík, zlatý hlas sovětské estrády a hlavní symbol družby národů socialistického tábora" Jde tedy o kontext, co o něm píšou v Rusku. R. I. P. K. GOTT“ napsal na svém twitterovém profilu.

Ani to ale Čechy neuklidnilo. „To už nezachráníte. Strašně ubohý komentář a pokus o vysvětleni,“ napsal mu jeden z diskutujících. „Sorry, ale z tohodle už se dnes opravdu nevykecáš. Je pozdě.,“ přidal se další.

„Je jedno, na co jste reagoval, to, co jste napsal, je neomluvitelné. Měl byste se stydět. Otřel jste si boty o někoho, po kom truchlí celý národ. Po vás jednou neštěkne ani pes!“ nešetří Bělobrádka jedna z Češek.