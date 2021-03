KOMENTÁŘ: Zeman skoncoval s demokracií a libuje si v diktátorství. Od národa se odvrátil

Životy a zdraví občanů jsou mu během koronavirové pandemie naprosto lhostejné, ruské zájmy jsou zřejmě přednější i výhodnější. Jinak by prezident Miloš Zeman nemohl tak egoisticky prosazovat vakcínu Sputnik V, která není schválená Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Z hlavy státu se tak stává největší dezinformátor, když tvrdí, že preparát z říše zla nás v boji proti covidu-19 spasí. Pro jeho tvrzení nejsou zatím žádná relevantní data, když očkovací látka doposud neprošla registrací. Navíc rozsévá nepravdy, že Italové koupili v úterý ruský Sputnik V. Ve skutečnosti by ho měla vyrábět jen soukromá firma.

Ministru Blatnému může hněv Hradu jen prospět

Zeman ztratil naprosto soudnost. Jeho mysl ovládla stařecká mstivost. Ve spojitosti s diktátorskými rysy se jedná o nebezpečný koktejl namíchaný barmanem Vladimírem Putinem, který potřebuje udělat byznys. A tak mu příznivec Kremlu sídlící na Pražském hradu rád pomůže a k aktivitě jistě nebude muset dlouho přemlouvat hradního kancléře Vratislava Mynáře či ekonomického poradce Martina Nejedlého, který snad mluví více rusky než česky. Je smutné až tragické, že posvátné místo se proměnilo ve fanclub Rusů, kteří české duši způsobili trvalou jizvu, jež se nikdy nezacelí. Totalitní praktiky Kremlu během čtyřiceti let otřásly sebevědomím českého národa natolik, že dodnes se z nich léčí.

Ale hlavě státu bohužel nejsou cizí. Proto neváhá premiéru Babišovi nakázat, aby odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) i ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou, kteří se proti Sputnik V vymezují, když není schválený. Blatný může být paradoxně rád, že Zeman na něj zacílil. Z postu šéfa resortu by pravděpodobně odešel stejně, ale pokud by byl vyhozen kvůli nekompetentnosti, mohla by jeho odbornost dětského lékaře utrpět, až by se ke své praxi vracel. V případě, že obdrží červenou kartu, neboť se postavil proruskému prezidentovi, dostane se rázem jeho odchod do jiného světla. Historie si jej bude hlavně pamatovat jako ministra, který nešel na ruku kremelským patolízalům, a hned bude zapomenuta jeho rétorika typu, že buď se současná situace zhorší, nebo zlepší či zůstane stejná.

Češi nemohou nyní ruské vakcíně bez registrace věřit. Sice její některé vědce Západ uznával i v době studené války, ale velkým nebezpečím je tamní exekutiva. Nikdo do ní nevidí a nelze jí věřit. Je dobré si připomenout, že v ruských laboratořích vznikal státem řízený doping a ruští sportovci tak nejsou vítaní na vrcholových akcích. Pokud se jich zúčastní, nemohou často startovat pod ruskou vlajkou. Země, která žehná dopingovému podvodu, je naprosto ve výrobě preparátů nedůvěřivá. A dalším rizikem může být, zda by Sputnik V při velké výrobě neztratil na své účinnosti.

Zeman se tak pouští do obrovského hazardu, který si snad ani neuvědomuje stejně jako, že původně byl na Hrad zvolen jako český prezident a nikoli jako šéf ruské gubernie. Bohužel, kdysi vtipný a moudrý politik, jehož bonmotům se musel smát i jeho oponent či kritik, zcela vyšuměl. Stal se lokajem totalitních, diktátorských režimů, který si zavedená pravidla ohýbá podle sebe, jak vyhovují jemu. Je nejvyšší čas, aby Poslanecká sněmovna začala řešit, zda se nedopouští zrady na národu.

Ani okolí Hradu nezastírá, že svoboda je pro ně jen jakousi formalitou. Kancléř Vratislav Mynář se nestyděl například prohlásit, že za komunismu bylo očkování povinné a příliš demokracie škodí. Ano, vakcinace je klíčem, který jednoho dne otevře dveře do světa, který jsme znali před loňským jarem. Odpírači vakcinace, ale netvoří jen dezinformátoři, ale také lidé, kteří si jí prostě jen bojí. Nikdo jim nevysvětlil, co je čeká, a tak přejímají nesprávné názory. Argument, že za komunismu bylo něco povinné, je děsivý. A mrazí, že vyšel z úst tak vysoce postaveného úředníka. Mynář tak naznačuje, že ani nyní by nebylo marné mít zase nějakou diktaturu. Mimochodem, pane Mynáři, za totality byly prověrky povinné a vy ji stále za sto let vašeho panování nemáte…

Babiš hraje o svou budoucnost, nikoli jen politickou

Horké chvíle ale nyní především čekají Andreje Babiše. Teď se ukáže, zda mu jde skutečně o ochranu lidských životů a zdraví a jestli dokáže odolat byznysovým zájmům Ruska a Číny, které jsou hlavě státu dost blízká. Ve hře je navíc úřednická vláda anebo další lavina podpory ministerského předsedy ze strany Hradu. Pokud Babiš Zemanovi vyhoví a odvolá neposlušné rebely, má zajištěnu toleranci na další měsíce. I kdyby hnutí ANO ve sněmovních volbách nevyhrálo, Zeman už dal najevo, že by jej ohledně sestavování vlády rozhodně neignoroval.

Pokud by Andrej Babiš snad poprvé v životě jednal čestně, pak by ohrozil svoji budoucnost. A nikoli jen politickou. Například kauza Čapí hnízdo se neustále posouvá a klíčový verdikt se v ní podezřele oddaluje. Babiš ví, že moc možností na výběr nemá. Buď se postaví za občany, anebo riskuje, že po sněmovních volbách na něj zamíří pozornost orgány činné v trestním řízení a vše může mít rychlejší spád než teď.

Na seznamu úhlavních nepřátel Hradu se ocitl i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Zeman má se šéfem diplomacie dlouho nevyřízené účty, navíc mu vadí, že směřování české zahraniční politiky se u Petříčka radikálně liší od jeho představ. Pro Černínský palác je demokracie a svoboda stále primární, zatímco Zeman sní o tom, že by bylo nejlepší, kdybychom se opět stali vazaly diktátorských režimů. Zemanovo smýšlení je naprosto nepřijatelné a zadupává do země odkaz Sametové revoluce z roku 1989. Země, kterou sužuje koronavirová pandemie, skutečně zlo a nenávist potřebuje nyní ze všeho nejméně.

Datum 10. března nebude spojeno jen s podivnou smrtí ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, ale i se dnem, kdy se prezident České republiky Miloš Zeman odvrátil od vlastního národa a upřednostnil zájmy totalitní země. Demokraticky smýšlející člověk, který přivítal změnu zrůdného bolševického režimu, musí plakat, čeho se díky Hradu dožil.