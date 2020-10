"Konečně i Hrad změnil názor." Politici uvítali zrušení letošního předávání vyznamenání

"Vážím si toho, že pan prezident dal na mé doporučení a předávání státních vyznamenání 28. října zrušil," uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), který sám má být jedním z vyznamenaných. Prymula o uskutečnění ceremoniálu jednal ve středu s prezidentem i s jeho kancléřem, doporučoval jim, aby se slavnostní akt letos nekonal.

"Byl to jediný rozumný krok. Cokoliv jiného by byl hazard jak se zdravím, tak s důvěrou veřejnosti," řekl ČTK předseda poslaneckého klubu opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.

Také předseda opozičních Starostů Vít Rakušan považuje zrušení ceremoniálu za správné rozhodnutí. "Také jsme několik týdnů upozorňovali, že by to byl velmi špatný signál společnosti, která musela kvůli vládním opatřením omezit své svobody a přišla o část životních jistot. Politici mají jít příkladem. Být vzorem pro své spoluobčany. Ne odmítat karanténu po setkání s pozitivním případem kvůli vysokým stropům nebo pořádat party na hradě. Doufám, že těch dobrých příkladů bude mnohem víc. Je to cesta, jak navrátit důvěru lidí v politiku," uvedl.

"Konečně i hradní kancelář změnila názor a začala přistupovat k situaci zodpovědně s ohledem na zdravotní rizika a faktickou situaci lockdownu, který vyhlásila vláda," sdělil předseda Pirátů Ivan Bartoš. S prezidentovým rozhodnutím souhlasí i předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana toleruje ve Sněmovně menšinovou vládu ANO a ČSSD. "Považuji to za současné situace za správný krok," řekl ČTK.

"Jestliže jsou nařízení pro celou ČR, tak platí i pro prezidenta. A spíš mě zaráží, že museli jezdit emisaři na Hrad přesvědčovat prezidenta, aby tato nařízení respektoval," řekl ČTK předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. "Zákony platí pro každého stejně," dodal.

Zemanův krok uvítal i senátor Jiří Drahoš (senátorský klub STAN), který byl soupeřem současného prezidenta ve volbách v roce 2018. "Oceňuji, že dojde k přesunu předávání vyznamenání z 28. října na příští rok. Konání akce za současných podmínek by bylo velmi neuctivé vůči všem lidem tvrdě zasaženým platnými restrikcemi. Jsem rád, že to někomu na Hradě nakonec došlo," uvedl na twitteru.

Mynář uvedl, že se Zeman rozhodl pro zrušení ceremoniálu na základě doporučení od Prymuly, se kterým o záležitosti jednal ve středu. Podle kancléře Hrad seznam všech letošních oceněných zveřejní na svých internetových stránkách 28. října ve 20:00. Státní svátek také připomene slavnostní střídání hradní stráže ve 12:00, na jehož konci zazní státní hymna. Večer bude první nádvoří Pražského hradu nasvíceno v barvách české trikolory.