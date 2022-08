Ministr Jurečka nevyloučil zopakování jednorázového příspěvku na dítě

O podporu je možné žádat od víkendu on-line s elektronickou identitou, nebo ode dneška v Czech Pointech na radnicích a v krajských úřadech. Ceny v červenci meziročně vzrostly o 17,5 procenta.

"Vyloučeno to není (zopakování jednorázového příspěvku). V tento okamžik s tím nepočítáme. Pokud by to situace vyžadovala, můžeme to udělat," řekl Jurečka.

Novela o letošním státním rozpočtu, kterou kabinet schválil a kterou projedná Sněmovna, zahrnuje výdaje na nynější vyplacení příspěvku. Podle podkladů je na něj v sumě na dávky státní sociální podpory do konce roku navíc osm miliard korun. Podle dřívějších odhadů by dávka měla vyjít asi na 7,8 miliardy korun. Na její zopakování ministerstvo práce ve své pokladně ale pro letošek prostředky nemá. Podle Jurečky případné opětovné vyplacení "není vázáno" na rozpočtovou novelu a v rozpočtu je rezerva. "Z ní může vláda mimořádné výdaje vykrývat," dodal ministr.

Ministerstvo práce v zákoně o pětitisícovém příspěvku původně navrhovalo, aby bylo možné vyplacení dávky zopakovat. Vláda by jen stanovila podmínky ve svém nařízení, nemusel by se přijímat nový zákon a nemusel by rozhodovat Parlament. S tím nesouhlasilo ministerstvo spravedlnosti. Podle něj by takové zmocnění pro kabinet do budoucna v normě pro jednorázové letošní vyplacení podpory bylo protiústavní. Opatření pak z připravované předlohy vypadlo.

Někteří experti na sociální problematiku a finance příspěvek kritizují. Podle nich je příliš plošný a získají ho i domácnosti, které ho nepotřebují. Kritici poukazují na výdaje státu na dluh a navyšování rozpočtových schodků. Odborníci uvádějí, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali navýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří mluví také o uplácení voličů před podzimními volbami.