Ministr zahraničí Kulhánek na přelomu července a srpna navštíví Egypt

Kulhánek by se měl v Egyptě setkat i s dalšími ústavními činiteli nebo s příslušníky českého kontingentu mise MFO (Multinational Force and Observers), jež má za úkol dohlížet na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. Šéf české diplomacie by se měl též zúčastnit programu doprovodné obchodní delegace.

Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Egyptem jsou podle materiálu ministerstva nadstandardní a intenzivní. "Vedle politického dialogu se jednání obou ministrů zaměří i na diskusi o ekonomické spolupráci a o modalitách rozvoje vzájemné obchodní výměny," uvedl resort. Ta podle ministerstva dosáhla loni výše 12,3 miliardy korun.

"Egypt se tak řadí mezi přední obchodní partnery ČR v blízkovýchodním regionu a i z tohoto důvodu by měla ministra zahraničí Kulhánka na jeho cestě doprovázet podnikatelská mise," dodalo ministerstvo zahraničí.

Šukrí Česko navštívil v dubnu 2015. V únoru 2019 se do Egypta vydal premiér Andrej Babiš (ANO), který se zúčastnil prvního summitu Evropské unie a Ligy arabských států (LAS), navštívil tehdy také základnu mise MFO nedaleko egyptského letoviska Šarm aš-Šajch. Loni v srpnu do ČR dorazil egyptský ministr pro památky a cestovní ruch Chálid Ananí.