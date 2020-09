Čína bude své aktivity v Česku zřejmě stupňovat, říká špehovaná Černochová

Číňany může dráždit tím, jak se ostře vymezuje proti komunistickému režimu, který ovládá asijskou velmoc. Podle starostky Prahy 2 Jany Černochové ji právě její zmíněná aktivita mohla dostat na seznam čínské firmy Zhenhua Data Technology. „Pro nás je to jednoznačně signál, mít se na pozoru, být obezřetní a nepouštět čínské firmy do prvků kritické infrastruktury, jelikož jsou poplatné tamnímu režimu a jeho zájmům. Nesmíme proto hledět při budoucím výběru zhotovitelů nejen na cenu, ale i vážit bezpečnostně strategickou rovinu. Naše bezpečnost něco stojí a nesmí se omezit jen na ušetřené finance,“ tvrdí v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Jana Černochová, předsedkyně výboru pro obranu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Držitelka osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení „tajné“ a certifikátu NATO Secret dostala varování od Bezpečnostní informační služby, v jejímž čele stojí ředitel Michal Koudelka, podle něhož monitorování osobností dokazuje, že se čínské zpravodajské služby snaží získat informace jakoukoliv formou. Černochová upozorňuje, že se šéfem Koudelkou je v kontaktu v souvisloti s pravidelnou kontrolou činnosti všech našich zpravodajských služeb. „Jako poslanci provádíme, v mezích zákona, pravidelnou kontrolu činnosti všech našich zpravodajských služeb. S panem ředitelem Koudelkou jsem proto v přirozeném pracovním kontaktu při příslušných jednáních na parlamentní půdě,“ konstatuje poslankyně ODS.

Firma Zhenhua Data Technology se sídlem v Pekingu se na svém už vypnutém webu označovala za pionýra ve využítí dat pro hybridní válku. Server Aktuálně.cz zjistil, že monitorovala i české politiky, diplomaty, pracovníky bezpečnostních institucí, akademiky i jejich děti. Databáze čínské firmy je součástí rozsáhlého souboru informací o západních činitelích, který z čínské firmy unikl. V hledáčku se tak ocitlo sedm set prominentních Čechů, mezi nimiž je i prezident České republiky Miloš Zeman, šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, ministr obrany Lubomír Metnar, ministr kultury a bývalý šéf diplomacie Lubomír Zaorálek či také místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Ze zahraničních osobností jsou v uniklé databázi například členové bitské královské rodiny či britský premiér Boris Johnson.

Jana Černochová figurující rovněž na seznamu predikuje, že čínské zpravodajské služby po nedávné návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu budou nyní své aktivity v České republice stupňovat. „Je to pravděpodobné. Slova čínského ministra zahraničí Wanga I o zaplacení vysoké ceny za oficiální návštěvu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu mluví asi za vše,“ upozorňuje členka Správní rady Univerzity Karlovy.

ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY PO VYSTRČILOVĚ MISI ZVÝŠÍ AKTIVITU

Paní poslankyně Černochová, překvapilo vás jako předsedkyni poslaneckého výboru pro obranu, že jste byla čínskou firmou Zhenhua Data Technology monitorována a ocitla jste se tak na seznamu monitorovaných? Kdy a od koho jste se dozvěděla, že o vás asijská společnost stejně jako na dalších sedm set prominentních Čechů shromažďovala data?

Znepokojující informace jsem se dozvěděla z médií v úterý 15. září, kdy došlo k úniku informací zmíněné čínské společnosti. Ano, překvapilo mě to. Je evidentní, že zpravodajská činnost Číny ve světě je velmi aktivní a čínský režim k ní nevyužívá pouze standardní zpravodajské služby, ale i čínské firmy, a to nejen z oblasti moderních technologií. Čína se tak snaží získat maximum informací, které by mohla v budoucnu použít pro prosazování svých zájmů a posilování vlivu.



Čím si vysvětlujete, že jste Číňany zaujala? Může to být tím, že se proti komunistickému režimu ostře vymezujete?

Je to jedna z možností, ale velmi pravděpodobně v tom hraje roli fakt, že jsem předsedkyní výboru pro obranu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a v oblasti obrany i bezpečnosti dlouhodobě není mé jméno úplně neznámé. Stejně jako můj kritický postoj k činnosti Číny a jejich zpravodajských služeb na našem území.



Jste v kontaktu s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou, podle něhož je monitorování osobností dalším důkazem toho, že se čínské zpravodajské služby snaží získat informace jakoukoliv formou?

Jako poslanci provádíme, v mezích zákona, pravidelnou kontrolu činnosti všech našich zpravodajských služeb. S panem ředitelem Koudelkou jsem proto v přirozeném pracovním kontaktu při příslušných jednáních na parlamentní půdě.

Kdo jiný kromě Bezpečnostní informační služby vás ještě varoval, že jste Čínou sledována?

Varování skutečně nepřicházelo jen ze strany BIS, ale v minulosti vydal v podobném vyznění zprávu i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). V ní poukazoval na fakt, že čínské společnosti jsou s komunistickým režimem, který v Číně panuje, úzce propojeny a mají povinnost poskytovat mu informace získané v rámci své obchodní činnosti. Pro nás je to jednoznačně signál, mít se na pozoru, být obezřetní a nepouštět čínské firmy do prvků kritické infrastruktury, jelikož jsou poplatné tamnímu režimu a jeho zájmům. Nesmíme proto hledět při budoucím výběru zhotovitelů nejen na cenu, ale i vážit bezpečnostně strategickou rovinu. Naše bezpečnost něco stojí a nesmí se omezit jen na ušetřené finance.

Myslíte si, že čínské zpravodajské služby po návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu budou nyní své aktivity v České republice stupňovat?

Je to pravděpodobné. Slova čínského ministra zahraničí Wanga I o „zaplacení vysoké ceny“ za oficiální návštěvu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu mluví asi za vše.