Na 85 % českých potravin v obchodech nejvíc doplatí zákazník, tvrdí řetězce

— Autor: Filip Brychta / EuroZprávy.cz

Část poslanců chce podle návrhu zvýšit podíl českých potravin v obchodech. Příští rok by to mělo být 55 procent a do roku 2027 celých 85 procent nabídky. Potravinové řetězce pro EuroZprávy.cz uvedly, že se takováto změna negativně dotkne zejména zákazníků. Navíc by byl takovýto zákon v rozporu s unijním právem.