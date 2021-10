Nákup zámku zvyšuje před volbami tlak na Babiše, píší Financial Times

Avšak odhalení, že miliardář Babiš poslal miliony dolarů prostřednictvím offshorových společností na nákup luxusní francouzské nemovitosti, vnáší do nadcházejících voleb další nejistotu, píše list Financial Times (FT), podle něhož šéf české vlády možná bude muset uzavřít dohodu s krajní pravicí.

Deník upozorňuje na v neděli zveřejněný průzkum veřejného mínění, z něhož vyplývá, že Babišovo hnutí ANO by v nadcházejících volbách mohlo zvítězit se ziskem 27 procent hlasů. Aby však současné vládní uskupení mohlo vytvořit opět vládu, bude Babiš potřebovat podporu alespoň jedné další strany - což nevypadalo jednoduše ani před nedělním odhalením.

"Vypadá to, že pro Babiše bude po volbách velmi složité vytvořit funkční většinovou vládu. Vypadá to na patovou situaci," cituje list analytika Milana Niče z Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP). "Vzhledem k tomu, že tato zpráva přišla těsně před volbami, bude mít pravděpodobně nějaký dopad. Ale Babiš se toho bude snažit využít, aby se vykreslil jako oběť... Pro jednu část společnosti je to velký skandál, ale ta další to může vnímat jen jako útok na Babiše," dodal v FT Nič.

Pro kritiky stávajícího šéfa vlády je premiérovo podnikání kontroverzní už dlouho, píše dále list, jenž připomíná vstup Babiše do politiky v roce 2011 a svěřenský fond, do něhož vložil svůj majetek v Agrofertu před tím, než se stal premiérem. Dále mimo jiné upozorňuje, že v dubnu audit EU dospěl k závěru, že předseda české vlády je ve střetu zájmů kvůli svým pokračujícím vazbám na tento podnik, který v době jeho působení ve funkci dostával unijní dotace. Premiér to odmítá jako pokusy svých politických oponentů, jak ho oslabit, píše deník.

Obvinění zatím Babiše sice nepřipravila o voliče, ale zúžila jeho politické možnosti, uvedl list. Uskupení, která se v nedělním průzkumu umístila na druhém a třetím místě - tedy koalice SPOLU a koalice Pirátů se STAN - už případný vstup do vlády s Babišovým hnutím vyloučily. Pokud se mu nepodaří získat část hlasů SPOLU, jeho jedinou šancí na zformování vlády by byla nějaká dohoda s krajně pravicovou SPD a dalšími menšími stranami, například komunisty, uvádí Financial Times a upozorňuje, že podle diplomatů by vládní koalice s ostře protiimigrační SPD mohla Babiše v Evropě izolovat.