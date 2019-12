"Nečetla jsem to." Dostálová dál tají audit k Babišovi. Skončí kauza u soudu EU?

Dostálová zdůraznila, že sama neví, k jakým závěrům auditoři dospěli. Novinářům řekla, že zprávu nečetla. Zabývat se jí budou úředníci, kteří budou striktně dodržovat důvěrný režim dokumentu. "V průvodním dopise se píše, že má být důvěrný režim zachován do doby, než budou dokončeny navazující procedury," uvedla. Doručení českého překladu, od kterého se bude počítat lhůta, očekává tento, nebo příští týden.

Ministryně Dostálová svolala tiskovku k auditu o střetu zájmů, aby na ní řekla, že nic neví, protože jej nečetla. Ale rozhodně ví, že není konečný.. Tomu se říká privatizace státu jedním oligarchou. — Veronika Vrecionova (@vrecionova) December 3, 2019

Ministryně uvedla, že pokud se úředníci neztotožní s některými závěry, neznamená to, že "šmahem vše odmítnou". "Ale pokud bychom něco nepřijali, máme možnost vyvolat tzv. slyšení u EK. Určitě budeme chtít o některých věcech hovořit tváří v tvář," řekla.

Novinářům představila časovou osu, podle které obdobná řízení postupují. "My jsme v bodě tři, těch bodů je sedm, čeká nás ještě dlouhá cesta. Nemůže se hovořit o tom, že ty procedury jsou ukončeny," dodala.

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl dosud zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na holding Agrofert, i když ho vložil do svěřenských fondů. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. Babiš střet zájmů odmítá, v pondělí kritizoval i to, že komise hodnotí české předpisy.

Podle předběžné zprávy komise z jara hrozí, že by Česko mělo vracet 450 milionů korun. Dostálová nevyloučila, že by se Česko mohlo proti závěrům komise bránit až u Soudního dvoru EU, bojovat by země měla "do posledního dechu". "Audit a výklad mezi evropským a českým právem, to bude asi dál předmětem dalších debat. České právo můžou v ČR vykládat pouze české soudy," uvedla. Podobné detaily by podle ní mohly být obsahem možného bilaterálního jednání s EK.

Dostálová se nyní snaží zjistit, jak postupovat v případě požadavku ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), aby audit projednala vláda. Dřívější stanoviska komise podle ní stanovovala, že zprávu nemá mít žádná třetí osoba. "Auditovanými subjekty jsou konkrétní osoby a i vláda, Parlament, Senát jsou třetí osobou v pohledu toho režimu důvěrné," řekla. Petříčkovi chce ukázat, že komise opatřila dokument nápisem "důvěrné". "Myslím, že pod tíhou argumentů, které komise dala, od tohoto návrhu (Petříček) upustí," dodala.