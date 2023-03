Bartoš chce omezit zveřejňování dat držitelů datových schránek. Pozdě, reaguje Dostálová

Bartoš to dnes uvedl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Reagoval tak na protesty vlastníků datových schránek, které řeší Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) přichází Bartošova iniciativa pozdě.

"My bychom chtěli do konce dubna předložit úpravu, aby bylo lépe chráněno soukromí uživatelů, a to jak těch fyzických osob, tak i těch právnických. Těch údajů je tam zbytečně moc a ony tam nemusí takto košaté být," uvedl Bartoš. Podle něj by si lidé měli zvolit, která data chtějí zveřejnit, pokud jejich zveřejnění není nařízeno zákonem.

Ministerstvo vnitra již dříve k protestům oznámilo, že musí podle zákonů o elektronických úkonech a o svobodném přístupu k informacím zveřejnit jméno podnikatele a adresu místa podnikání, byť se mnohdy shoduje s adresou bydliště. Připomenulo rovněž, že tyto údaje jsou k dispozici v obchodním a živnostenském rejstříku. Na rozdíl od ostatních veřejných rejstříků není v seznamu vnitra zveřejňováno datum narození ani adresa trvalého pobytu, pouze sídlo podnikání, řekla Lidovým novinám mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

"Některé informace jsou povinně zveřejňovány ze zákona," potvrdila Dostálová v debatě s Bartošem. Podle ní by ale ministerstvo vnitra mělo zvážit, zda je nezbytné zveřejňovat soukromé adresy podnikajících fyzických osob. "U živnostníků a podnikatelů s tím problém nemám," řekla. Obává se, že než bude novela projednána Parlamentem, mnoho fyzických osob si datové schránky zruší.

Stát zavedl povinné datové schránky pro firmy a podnikatele kvůli digitalizaci a zefektivnění státní správy. Podle ministerstva vnitra má nyní datovou schránku na 2,22 milionu podnikajících fyzických osob, uvedly Lidové noviny. Od letošního roku jsou datové schránky povinné i pro živnostníky, spolky a další právnické osoby. Byl to podle poradenské společnost Dun & Bradstreet hlavní důvod, proč živnost ukončilo v lednu a únoru přes 95.000 podnikatelů, vice než za celý loňský rok.

Dobrovolně má datovou schránku zhruba 694.000 soukromých osob kvůli snazší komunikaci s úřady. Na rozdíl od podnikatelů mohou požádat o nezveřejnění údajů v seznamu držitelů datových schránek, čehož zatím využilo na 36.000 občanů.