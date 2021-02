Některá opatření nejsou vázána na nouzový stav, upozornili hejtmani

Vládu a opoziční strany vyzval k jednání jménem Asociace krajů jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). "Situace, která vznikla nedohodou vlády a opozice v Poslanecké sněmovně, staví hejtmany do role, kdy máme být těmi, kteří během 48 hodin rozhodnou, jestli je, nebo není třeba nouzový stav. Jako hejtmani jsme na odpovědnost připraveni, ale toto je systémově nesprávné řešení, zvlášť ve chvíli, kdy řešíme pandemii, která není ničím nová a trvá řadu měsíců," uvedl Kuba.

Hejtmani jsou podle něj přesvědčeni, že kvůli ochraně životů je třeba najít politickou shodu. Lidé, jak uvedl, musí vědět, jak a proč budou opatření dál fungovat a která dávají smysl. Hejtmani odmítají, aby se za pár dní měnila pravidla podle toho, zda parlament najde shodu, nebo zda postup obstojí před Ústavním soudem.

"Diskuse a předložená opatření ministerstva zdravotnictví, která nám představil ministr Blatný (za ANO) a která chce od pondělí uplatňovat, ukazují, že zdaleka ne všechna opatření jsou vázána na trvání nouzového stavu a budou platit i nadále. To je také to, co většina hejtmanů dlouhodobě říká. Že nouzový stav je pouze právním rámcem a zdaleka neurčuje to, zda musí, nebo nemusí být zavřené malé obchody a provozovny," uvedl Kuba.

Jak dodal, nouzový stav se stal politickým symbolem boje proti pandemii. Podle něj bylo už dávno možné řešit situaci novou pandemickou legislativou, která by "někdy nesmyslně" nezasahovala do svobod a práv občanů.

Po pátečním setkání s představiteli krajů premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kabinet nemůže znovu vyhlásit nový nouzový stav, který odmítla prodloužit Poslanecká sněmovna. Jediným řešením je podle Babiše, že by o vyhlášení kabinet požádali hejtmani. Ti jsou ale zatím nejednotní, dnes se budou radit o dalším postupu. Stav nouze vyhlášený v České republice kvůli epidemii koronaviru skončí s nedělí.