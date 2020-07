EU pošle členským státům peníze. Investujme do budoucnosti, vyzývá Niedermayer

InvePodle českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) by česká vláda měla využít na Evropské radě svého práva veta a odmítnout příslušný návrh. Jako důvod uvedl jeho nevýhodné parametry pro Česko, respektive algoritmus, z něhož bude vycházet poskytnutá půjčka a způsob ručení.

"Má-li tento fond řešit následky koronakrize, tak je absolutně nesmyslné, aby Slovensko bylo čistým příjemcem asi 10 miliard eur, zatímco Česko čistým plátcem půl miliardy eur,“ dodal v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Jeho kolega Luděk Niedermayer (TOP 09) je ale jiného názoru, jelikož Česko patří mezi bohaté země, a má HDP na hlavu už nad 90 % průměru EU. Vondra navíc podle něj vyjadřuje výhrady pouze k orientačním propočtům.

"Vypadá to, že budeme jednou z méně zasažených zemí. V takovém případě stále natahovat ruku, že chceme více a více, není úplně v pořádku." Luděk Niedermayer

Ekonom a bývalý viceguvernér ČNB proto vyzval, aby se Evropská unie co nejdříve shodla, protože by se pak díky tomu spolu s Českem rychle vymanila z krize. "Pokud se budeme rok dohadovat o tom, jestli podpoříme ekonomiku těžce zasaženou dnešní krizí, tak to už moc nepomůže,“ vysvětlil.

Dále také dodal, že protikrizový balíček je součástí unijního rozpočtu. Podařilo-li by se jej spolu s celým evropským erárem neprodleně schválit, mohli by Češi očekávat, že se stanou čistými příjemci peněz z EU, které by dokonce mohly převyšovat i jejich národní bohatství.

Krize teprve klepe na dveře

"Jsem pro to, aby Unie pomohla Itálii nebo Španělsku, integrita čtyř svobod a společného trhu je důležitá i pro nás jako pro exportní zemi. Ale až budeme na podzim počítat hrušky a jablka, budeme patřit k nejpostiženějším zemím právě proto, že jsme závislí na průmyslu a exportu,“ nechal se slyšet Vondra.

"Situaci jsme zvládli zdravotně, ale dopady vypnutí ekonomik budou ohromné. A myslím, že vláda to podceňuje,“ varoval před tím, co se možná stane, až skončí program Antivirus.

"Merkelová bude tlačit na to, aby se vše schválilo, ale ne za cenu toho, že to pro nás bude extrémně nevýhodné. A propočty v návrhu Komise jsou pro nás extrémně nevýhodné." Alexandr Vondra

"V plánu se pod záminkou záchrany životů skrývá podpora zelených revolučních plánů. Ano, budeme muset vypínat uhelné elektrárny, ale v horizontu 10 až 15 let. Pokud bychom to byli nuceni udělat v příštích 2 až 4 letech, měli bychom velký problém,“ dodal europoslanec.

Vondra by uvítal liberalizaci pravidel státní podpory výstavby nových jaderných bloků. "Podobné výjimky v pravidlech o státní pomoci si vymínilo i Německo a napumpovalo do své ekonomiky 2 biliony eur. I Německo si stanovilo cenu, tak proč ne my?," položil si řečnickou otázku.

"Hledáme investiční impulzy do ekonomiky, abychom zemím pomohli snížit nezaměstnanost a vytvořit zakázky pro podniky. Měli bychom postupovat smysluplným směrem, a to jsou investice do dekarbonizace ekonomiky,“ reagoval Niedermayer.

Dále podotkl, že kromě unijního cíle modernizace techniky bychom se měly zaměřit i na vyhovění dalším požadavkům, včetně reformy trhu práce a většího zapojení žen.

"Také můžeme kopat díry a zase je zahazovat zeminou nebo stavět hladové zdi, abychom vytvořili pracovní příležitosti. Ale bezesporu je lepší investovat do budoucnosti, do směru, na kterém se evropští představitelé dohodli. To nejsou jen obnovitelné zdroje, ale i investice do veřejné hromadné dopravy a tak dále,“ konstatoval.