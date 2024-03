Alena Schillerová už slibuje revizi chystané penzijní reformy

Schillerová byla hostem víkendového vydání pořadu Partie na CNN Prima News, kde se střetla s europoslancem Luďkem Niedermayerem (TOP 09). Podle něj je nutné najít takovou reformu, aby ji příští vláda nezrušila.

"Už mnohokrát se stalo, že se něco zavedlo, ale další vláda to zrušila. Politici se musí zavázat, že budou změny respektovat. Vnímám obavu ohledně zdraví lidí v některých profesích. Kdybychom chodili všichni dřív do důchodu, tak se to promítne na nízkých mzdách," řekl europoslanec.

Podle bývalé ministryně financí je ale budoucnost penzijní reformy, kterou chystá ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky (KDU-ČSL), nejistá. "Když to bude tato vláda tlačit na sílu, pokud budeme vládnout my, uděláme naprosto komplexní revizi všeho. Uvidíme, co nakonec projde, uděláme revizi," slíbila ve vysílání.

ANO se nelíbí například uvažované navázání věku odchodu do důchodu na věk dožití. Podle nejsilnějšího opozičního hnutí by bylo lepší navázání na věk dožití ve zdraví.

Niedermayer nicméně připomněl, že ANO bylo v předchozích dvou vládách, ale ohledně důchodů nic neudělalo. "Když jste byli ve vládě, vůbec nic jste neudělali," vmetl Schillerové v pořadu.