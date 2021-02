Nouzový stav může pokračovat, když stát splní podmínky hejtmanů

V tiskové zprávě komentoval výsledky sobotního jednání, s ministrem zdravotnictví Janem Blatným budou zástupci krajů on-line jednat ještě dnes. Nouzový stav zatím končí podle rozhodnutí Sněmovny v neděli o půlnoci.

"Premiér se setká v Poslanecké sněmovně se zástupci opozice, aby bylo zřejmé, že přijaté resumé bude akceptováno i Sněmovnou a nedojde k jeho napadení, a bude projednán pandemický zákon, jenž by měl nahradit stávající krizový, který je v tuto chvíli spíše politickou fraškou než účelnou legislativou," řekl Červíček.

Bude požadovat otevření maloobchodu a služeb za dodržení režimových opatření, zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách. Mělo by být podle něj také přijato krizové opatření pro okres Trutnov, které by spočívalo v omezení volného pohybu, jak se o něm usnesla vláda ve čtvrtek, mělo by však platit maximálně do 28. února. V okrese se rychle šíří nákaza.

"Dále budu požadovat rozšíření úředních hodin provozu úřadů a zajištění bezpečného návratu dětí do škol například tím, že bude předložen harmonogram rozvolňování a potřebná opatření," uvedl Červíček. Hradecký kraj není teď připravený na celkové rozvolnění, dodal.

Jihočeský krizový štáb navrhnul, aby Kuba požádal o nouzový stav

Krizový štáb Jihočeského kraje se jednomyslně kloní k tomu, aby hejtman Martin Kuba (ODS) požádal vládu o nouzový stav, ne déle než na 14 dní. Hlavním důvodem je to, aby se obyvatelům ČR neměnily podmínky a opatření z minuty na minuty, řekl dnes ČTK Kuba po jednání krizového štábu kraje, který probíral koronavirová opatření a konec nouzového stavu.

Dnes dopoledne znovu jednají hejtmani s vládou. Nedělní rozhovory na otázku, zda bude v ČR i po dnešku nouzový stav, odpověď nedaly. Prodloužení dosavadního nouzového stavu Sněmovna odmítla. Vláda je tak připravena vyhlásit nový nouzový stav, pokud o to hejtmani požádají. Hejtman Kuba, který je předsedou Asociace krajů ČR, bude dnes přítomen on-line i na odpoledním zasedání vlády.

"Naprostá většina lidí z krizového štábu v Jihočeském kraji se kloní k tomu, abychom vládu požádali o nouzový stav, a to především proto, že nelze měnit podmínky lidem z minuty na minutu. Proto, aby se zachoval jednotný postup v celé České republice a abychom opozici a koalici dali prostor domluvit se na nějakém racionálním řešení. Je to jednomyslný názor celého krizového štábu a lidí, kteří jej řídí, a s tím na jednání (hejtmanů s vládou) jdu," řekl Kuba.

Vláda bude pokračovat v jednání s hejtmany o nouzovém stavu

Vláda dnes bude pokračovat v jednání s hejtmany o opatřeních proti covidu-19 a možném vyhlášení nového nouzového stavu. Pokud nedospějí k dohodě, nouzový stav s půlnocí na pondělí skončí. Vláda by tak musela najít jiný způsob, jak pokračovat v některých protiepidemických opatřeních. Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že všichni hejtmani v neděli kabinet o pokračování nouzového stavu požádají.

Podle Babiše hejtmani hovořili o prodloužení nouzového stavu o 14, nebo o 30 dní. Podle krizového zákona může hejtman pro celý kraj nebo jeho část vyhlásit stav nebezpečí. Pokud není možné účelně odvrátit hrozbu v tomto stavu, má podle předpisu neprodleně požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu.