Novým šéfem žalobců by se měla vláda zabývat v červenci, uvedl Babiš

"My jsme to na vládě neřešili, ministryně o to na minulé vládě nepožádala. Myslím si, že se k tomu vrátíme na příští vládě dvanáctého," uvedl Babiš bez dalších podrobností.

Dosavadní nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman končí ve funkci k dnešnímu dni. Benešová chtěla, aby jeho nástupce převzal úřad kvůli zachování kontinuity hned od 1. července. Minulý pátek na post navrhla Zemanova prvního náměstka Stříže, vláda však při pondělním zasedání návrh neprojednala. Benešová k tomu uvedla, že svůj úkol navrhnout šéfa žalobců splnila a že je nyní na premiérovi, aby návrh na jednání vlády zařadil.

Babiš v neděli zmínil, že by šéfa žalobců mohla jmenovat až nová vláda po volbách, jak žádá část opozice. "Jedna možnost je, že pan Stříž bude pověřený a vybere to příští vláda, a druhá možnost je, že budeme akceptovat návrh paní Benešové," prohlásil.

Podle Lidových novin Babiš Střížovu nominaci odmítl a Benešové údajně řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho ze Zemanova okolí. Premiér prosazoval, aby byl kandidát zvnějška soustavy státního zastupitelství, napsal deník.

Babiš čelí trestnímu stíhání v kauze Čapího hnízda. Nejvyšší státní zástupce v prosinci 2019 po přezkumu stíhání v případu obnovil, bylo podle něj zastaveno nezákonně a předčasně.

Zeman svou rezignaci oznámil v polovině května a mezi důvody zmínil i tlak ze strany Benešové. Vedením Nejvyššího státního zastupitelství bude od čtvrtka pověřený Stříž jakožto první náměstek. Zeman v úřadu zůstane jako řadový státní zástupce.