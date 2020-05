Odborná školení nebude třeba plnit do konce roku

Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Týká se to například instalatérů, plynařů nebo dalších povolání vyžadujících pravidelné odborné zkoušky a školení.

"Navrhovaný zákon zlepšuje postavení zaměstnavatelů i zaměstnanců, kteří by se v opačném případě mohli dostat do patové situaci a volit mezi vědomým porušením právních předpisů nebo přerušit činnost, což by mělo důsledky jak ekonomické, tak sociální, ať již pro postižené zaměstnance, kteří by se mohli stát nezaměstnaní, tak pro případné odběratele služeb poskytovaných dotčenými podnikatelskými subjekty," uvádí materiál.

Kvůli šíření koronaviru vláda vyhlásila 12. března nouzový stav, ten skončil v neděli. V rámci opatření proti šíření koronaviru kabinet přistoupil k řadě omezujících opatření, včetně pohybu osob, přerušení výuky na školách nebo omezení provozu řady služeb.