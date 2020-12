Odchod ČSSD z vlády? Hamáček po nedělním výroku couvá: Vyřiďte si to s Moravcem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Každá strana promýšlí svou politiku, je to interní proces, řekl dnes na tiskové konferenci šéf koaliční ČSSD Hamáček k možnosti odchodu z vlády s ANO. Až bude mít co sdělit, sociální demokracie to udělá. Spor v koalici je podle něj pouze o daňový balíček, ČSSD má autonomní názory a musí se ozvat, protože norma podle ní poškodí rozpočet v příštím roce i dalších letech.