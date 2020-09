ODS potěšil interní průzkum hnutí ANO. Jermanové přisuzuje porážku ve volbách

Zatímco průzkum společnosti Kantar TNS přisoudil hnutí ANO ve Středočeském kraji volební potenciál 29 a půl procenta, podle interního průzkumu vládní formace, o němž informoval deník Právo, by kandidátka kolem hejmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové získala jen 13 procent a skončila až na čtvrtém místě.

Informace dorazila také do tábora opoziční ODS, jejíž kandidátku ve středních Čechách vede místopředseda strany a starosta Líbeznic Martin Kupka. „Vypadá to, že kampaň ANO s heslem ‚Ukázaná platí‘ moc nefunguje, protože když se ukázalo, co ‚umí‘ hejtmanka Pokorná Jermanová, preference jdou ke dnu,“ uvedla strana na twitteru.

Jermanovou v poslední době kritizoval i předseda hnutí Andrej Babiš. Nelíbilo se mu, že hejtmanka podala trestní oznámení na záchranářku, která si stěžovala. Stranickou kolegyni usměrňoval také poté, co její manžel na sociální síti slovně zaútočil na kandidáty ODS.

„Nemyslím si, že čísla z Kantaru CZ odpovídají realitě, spíš mi to přijde jako snaha ukonejšit naše voliče, že k volbám jít nemusí, protože to ANO má v kapse. Tak to ale není, naše čísla jsou jiná,“ řekl Babiš deníku Právo.

Podle průzkumu volebního potenciálu Kantaru by za hnutím ANO zaostali druzí Piráti s 19 procenty, třetí občanští demokraté s 15 procenty i středočeská koalice STAN a lidovců se 14, 5 procenty.