ODS, TOP 09 a lidovci chtějí ve Sněmovně jednat o odškodňovacím zákonu

Podle návrhu by měl stát platit podnikatelům plnou výši fixních nákladů, pokud kvůli vládním opatřením museli činnost zastavit. V případě omezení činnosti by šlo o náhradu poloviny fixních nákladů. Obnovit by opozice chtěla také odpuštění odvodů pro živnostníky a malé firmy.

"To je nepřekročitelná podmínka, abychom se mohli s vládou nějakým způsobem bavit," uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s odkazem na sliby, které podle ní vláda učinila v předchozích měsících, ale nenaplnila. O parametrech zákona je podle Adamové koalice ochotna diskutovat a případně je upravit. "Nám nejde o to, aby vládní koalice zvedla ruce pro naše znění. Voláme po dialogu," doplnil předseda ODS Petr Fiala.

Koalice Spolu žádá také postupný návrat žáků a studentů do škol. V první fázi by se měla prezenční výuka obnovit pro první stupeň a deváté třídy základních škol a maturitní a závěrečné ročníky škol středních. Umožněna by podle opozičních stran měla být i praktická výuka v odborných školách, a to i v omezených skupinách, a individuální výuka v základních uměleckých školách. Pro všechny učitele by měl kabinet zajistit respirátory FFP2, pro plošné testování žáků jsou pak podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nutné šetrné antigenní testy.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dále před odpolední schůzkou opozice a vládních stran o nouzovém stavu chtějí, aby vláda předložila krizovou legislativu a pandemický zákon.

Žádost o další prodloužení nouzového stavu do 16. března vláda schválila v pondělí. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. V minulých případech podpořili vládu poslanci KSČM, kteří ji v dolní komoře tolerují. Širší vedení komunistů ale v pátek doporučilo poslancům tentokrát pro prodloužení nehlasovat.