Okamura se rozčilil v ČT: Václav Havel omilostnil pedofilního vraha. To Zeman..

Prezident Miloš Zeman se vyjádřil, že premiér Andrej Babiš (ANO) může počítat s jeho milostí v případě, že by nejvyšší žalobce Pavel Zeman nařídil pokračovat v trestním stíhaní. Takáč v úvodu rozhovoru vyzval Okamuru k vysvětlení, proč postup prezidenta podporuje.

„My ale neříkáme, že ho podporujeme. Říkáme, že je to ústavní právo prezidenta. Od roku 1989 jej všichni prezidenti využívali svým způsobem. Myslím, že má na to právo. Vyjádřil se po rozhodnutí dvou státních zástupců po čtyřletém šetření. Prezident Zeman postupuje zcela správně a v souladu s ústavou," uvedl Okamura v Interview ČT24.

Horlivou debatu vyvolal Okamura připomenutím, že Václav Havel omilostňoval vrahy a pedofilní vrahy, kteří po udělení milosti vraždili. S jeho vyjádřením nesouhlasil moderátor Takáč. „On ale neomilostňoval pedofilního vraha, ale podle příslušných paragrafů konkrétní trestné činy.“

„Tak pane Takáči, to jste si teď na úvod nabil. A teď mě nechte domluvit!“ zaznělo od Okamuru. Zmínil případ pedofilního vraha Oplíštila z roku 1990, který byl do té doby sedmkrát odsouzen za trestné činy proti nezletilým. Po propuštění znásilnil a zavraždil sedmiměsíční dítě. „Havel vědomě věděl, za co byl Oplíštil odsouzen a čeho se dopustil vůči nezletilým. Přesto byl tento člověk omilostněn,“ zdůraznil Okamura.

Diametrální rozdíl vidí v tom, jakým způsobem využívali pravomoci Zemanovi předchůdci, než jak je využívá prezident dnes. Okamura ve srovnávaní s prezidentem Havlem tvrdí, že prezident Zeman postupuje hodně uvážlivě. „Nepropouští vrahy, kteří ještě potom vraždí nevinné lidi, což by bylo hodně špatně!“ podotkl.