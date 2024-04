Okamura zůstavá nadále předsedou opozičního hnutí SPD

Milí moji čtenáři, je tu další vydání Událostí Petra Nutila! Asi jste si všimli, že minulý týden pravidelný souhrn nevyšel, za což se ctěnému čtenářstvu omlouvám a rád bych na vysvětlenou dodal, že tento výpadek byl zapříčiněn mým výpadkem do Německa, a to sice pracovním. Tak pojďme na to.