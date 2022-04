Okamura se ve Sněmovně kvůli Polčákovi pustil do STAN

Polčák navíc podle Okamury nevyvodil plnou politickou odpovědnost, když nerezignoval na mandát evropského poslance. Podle místopředsedkyně Sněmovny Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) může aféra kolem Polčáka ohrozit důvěru v demokratický legislativní proces.

Naopak místopředsedkyně Sněmovny Věry Kovářové (STAN) označila vyvolání mimořádné schůze poslanci SPD a ANO jen za ztrátu času a peněz. "Jiný smysl tato mimořádná schůze nemá," prohlásila. O aféře kolem Polčáka uvedla, že o žádnou velkou kauzu nejde. Polčák žádal jako advokát odměnu za právní pomoc, kterou poskytl obcím při získání zákonného odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Po zveřejnění případu se odměny vzdal a odstoupil z pozice místopředsedy STAN.

Okamura prohlásil, že se STAN tváří, že hájí zájmy malých obcí, přičemž ale obchoduje se zákony. Ptal se předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana na to, proč Polčáka nevyzval ke složení europoslaneckého mandátu či zda ho STAN nominuje na kandidátku do dalších evropských voleb. Okamura navíc míní, že Polčákovo jednání nebylo legální a mohlo by jít o nedokonaný dotační podvod. V souvislosti se STAN Okamura připomněl také podnikání místopředsedy Věslava Michalika či zámořskou stáž bývalého poslance Jana Farského. "Poškozovat naši zemi, připravovat ji o peníze, je prostě v souladu s programem hnutí STAN," prohlásil lídr SPD. Premiér Petr Fiala (ODS) by měl podle Okamury zvážit setrvání STAN ve vládě.

Mračková Vildumetzová řekla, že Polčák slíbil prosazení odškodňovacího zákona za peníze. V souvislosti s hnutím STAN mluvila až o "mafiánském chování. "Společně bychom měli dát signál, že toto by se už nemělo nikdy v budoucnu stát," uvedla.

Kovářová prohlásila, že by bylo užitečnější, kdyby Sněmovna věnovala nyní zmařené hodiny zákonům, které je třeba projednat. Uvedla, že obce a lidé z okolí Vrbětic potřebovali právníky, protože je stát nechal na holičkách. Předchozí vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) i Andreje Babiše (ANO) podle ní v odškodnění nekonaly. "On (Polčák) se obcí ujal a ty věci potom měly rychlý spád," řekla Kovářová.

Opozice neprosadila debatu o Polčákově postupu předminulý týden na běžné sněmovní schůzi. Koalice navrhované zařazení nového bodu do jejího programu vetovala. Je pravděpodobné, že dolní komora zamítne koaliční většinou hlasů i návrh programu mimořádné schůze. Schůze by se v takovém případě prakticky neuskutečnila. Nyní mohou debatovat jen řečníci s přednostním právem.