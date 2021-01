Opozice nesouhlasí s postojem vlády, že Rusko není hrozbou při dostavbě Dukovan

Po jednání předsedů sněmovních stran s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO) to řekl předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Účast Ruska v tendru odmítají také Piráti, ODS, lidovci a TOP 09. Podle dřívějších informací by s ní naopak neměla problém SPD a komunisté.

Vicepremiér Havlíček po dnešním jednání uvedl, že Čína je pro všechny politické strany nepředstavitelným hlavním dodavatelem jaderného bloku v Dukovanech. Vyloučení Číny z tendru je tak podle něj velmi pravděpodobné. "Poprvé jsem na vlastní uši slyšel z úst pana premiéra, že Čína a čínský uchazeč je něco, s čím vláda nepočítá," potvrdil Rakušan. Havlíček už dnes jednal i se zástupci zaměstnavatelů a odborů. Ti žádají pozvání všech zájemců, což by podle nich snížilo cenu.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že strana prosazuje, aby byla stanovena fixní cena celého projektu. "Projekt by měl být dodán za fixní cenu a na klíč, aby nedošlo k předražení a negenerovala se další vícepráce. A to z pohledu občanů nejdůležitější je zastropování maximální výkupní ceny v zákoně tak, aby se případné prodražení nedotklo peněženek našich občanů," uvedl Bartoš.

Možné vyřazení Číny je podle předsedy ODS Petra Fialy pozitivní zprávou, je však i proti oslovení firem z Ruska. Podle něj je i tato země pro Česko bezpečnostní hrozbou. Stejný názor zastávají zástupci KDU-ČSL a TOP 09. Fiala odmítá i zapojení Ruska v subdodavatelské pozici. Prioritou vlády by podle něj pak mělo být také rychlé zahájení tendru, odklad až na období po volbách by podle něj znamenal zdržení až o dva roky.

O dalším pokračování tendru se podle Havlíčka rozhodne v následujících týdnech. Klíčová budou také jednání i s energetickou firmou ČEZ. Ministr připomněl, že stát by se nově mohl podílet na financování výstavby v Dukovanech ze 100 procent, a to v případě, že by zapojení ČEZ bylo příliš drahé. To vyhodnotí znalecký posudek. Dříve se hovořilo o variantě financování 70 procent ze strany státu a zbylých 30 procent od ČEZ.

Případným vyloučením Číny se tak pozměnily některé varianty možných scénářů. Mezi ty nyní patří pozvání tří uchazečů ze zemí EU a NATO bez Číny i Ruska. Dále doplnění tří zemí o Rusko, které by se stalo subdodavatelem některé části stavby nebo pozvání všech čtyř účastníků. Další variantou je odložení výběrového řízení až po letošních sněmovních volbách.

Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni. Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému dukovanskému bloku na konci loňského července. Havlíček a Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022.

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.