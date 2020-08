Pavel Novotný vyhrál. Podle soudu k vraždě nevyzýval

Novotný čelil obžalobě za to, že loni v květnu na twitteru napsal, že by si přál, aby komunistický poslanec Ondráček za návštěvu Doněcké lidové republiky visel. Reagoval tak na příspěvek předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který o Ondráčkově cestě na okupované území zmínil, že se to "blíží vlastizradě".

"Soud nemá za to, že výroky (Novotného) mohly vést k závažným následkům, neboť šlo zjevně o provokativní výroky, jejichž nepřiměřený charakter by měl být, pokud jde o ochranu osoby poškozeného (Ondráčka) řešen zejména prostředky civilního a správního práva, ale nikoliv prostředky práva trestního... .Jednání obviněného dle názoru soudu nenaplňuje znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu ani jiného trestného činu uvedeného v trestním zákoníku," citoval server z usnesení soudu.

Na začátku letošního roku byl Novotný podle serveru Deník N pravomocně odsouzen za vyhrožování smrtí podnikateli Markovi Vítovi. Soud mu uložil pokutu 66.600 korun. Policie se Novotného výroky začala zabývat letos v létě také kvůli výrokům na adresu někdejšího policejního prezidenta Stanislava Novotného, který jej v ruské televizi označil za blázna, neúspěšného novináře a člena "pražské kavárny". Starosta Novotný svého jmenovce označil za šmejda a vlastizrádce.