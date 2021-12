PCR test před návratem do Česka podle ACK zkomplikuje cestování, je to politikum

Ministerstvo zdravotnictví dnes uvedlo, že od pondělí se budou muset lidé prokázat negativním PCR testem i před vstupem ČR ze zelených a oranžových zemí na tzv. mapě cestovatele. Pro české občany bude opatření platit od 3. ledna. Týkat se bude očkovaných lidí i těch, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19. Výjimku budou mít jen lidé po posilovací dávce vakcíny či děti do 12 let. Dětem ve věku 12 až 18 let bude stačit očkování i bez třetí dávky. Resort uvedl, že opatření je reakcí na novou variantu koronaviru omikron.

Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví je podle Papeže politická hra. Nová vláda podle něj pokračuje v politice té předchozí, naslouchá stejným poradcům. "Není logické, proč se mají PCR testem prokázat lidé po dokončeném očkování či prodělaném covidu, ale lidé po třetí dávce mají výjimku," uvedl Papež. Navíc podle něj není vědecky prokázané, že by byl omikron více nebezpečný než jiné varianty koronaviru.

V letošním roce do zahraničí podle Papeže vycestovalo zhruba 4,2 milionu Čechů, nemoc covid-19 si takto přivezly asi tři tisíce lidí. "Nepřipadá mi to jako poměr k šíření paniky," řekl Papež.

Nové opatření podle Papeže odnesou turisté, kteří si chtějí po dlouhé pauze způsobené protiepidemickými restrikcemi dopřát zahraniční dovolenou. K bezplatnému zrušení zájezdu není podle něj právní důvod. Museli by zaplatit storno poplatek, nebo zvolí variantu odjezdu a uhradí si v cizině před návratem PCR test. Cena podle Papeže činí 100 až 150 eur (asi 2500 až 3770 Kč). Jen na Vánoce a silvestr do zahraničí podle Papeže vyjíždí kolem 200.000 Čechů.

I podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové je to další nepříjemnost pro cestovatele. Nepředpokládá ale, že by lidé kvůli tomu hromadně chtěli rušit zájezdy, nebo že by prudce klesla poptávka. Na komplikace už jsou zvyklí a těší se na pobyt mimo ČR. Cestovní kanceláře podle ní klientům se zajištěním testů pomohou, dodala.