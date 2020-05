Petříček chce na podzim obnovit zahraniční cesty s podnikateli

Cesty do všech regionů ministr na letošek plánoval, zasáhla do nich ale pandemie koronaviru, která do velké míry znemožnila cestování po světě. Petříček dnes řekl, že kvůli exportnímu zaměření české ekonomiky je potřeba českým firmám na zahraničních trzích pomáhat, a i proto usiluje o uskutečnění podnikatelských misí.

Podle Petříčka připravuje ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR například cestu do subsaharské Afriky, při níž by podnikatelé měli jednat o obchodních příležitostech v Zambii, v Angole a zřejmě také v Jihoafrické republice. Uvažuje se také o cestě do Latinské Ameriky, která by navázala na Petříčkovu loňskou návštěvu Mexika a Kolumbie, nebo o cestě do jihovýchodní Asie.

Jednání se vedou také o uskutečnění cesty do Kuvajtu, Saúdské Arábie a Jordánska, které byly plánovány na počátek roku. Blízkovýchodní země ale návštěvy odložily nejprve kvůli bezpečnostní situaci v regionu a posléze i kvůli koronaviru a nový termín zatím podle Petříčka nebyl stanoven.

Petříček letos v lednu podnikl cestu s podnikatelskou delegací do Indie. Loni vedle Mexika a Kolumbie se zástupci firem navštívil například Etiopii, Keňu nebo Gruzii.