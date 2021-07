Piráti a TOP 09 chtějí vrátit prezidenta k lidem, kteří mohou být lobbováni

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poslanci opozičních Pirátů a TOP 09 chtějí vrátit prezidenta do výčtu lidí, kteří mohou být lobbováni. Navrhli to při dnešním druhém čtení vládní předlohy o pravidlech lobbování, která má tuto činnost zprůhlednit. Hlavním nástrojem pro to má být zavedení registru lobbistů i lobbovaných. O podobě návrhu zákona bude moci Sněmovna hlasovat už za týden.