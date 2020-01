Piráti a zástupci ANO by si měli v únoru potvrdit shodný postup v některých prvcích návrhů. "Shodujeme se ve věci zastavení nevymahatelných exekucí, zvednutí nezabavitelného minima či nastavení principu jeden dlužník - jeden exekutor," uvedl v tiskové zprávě poslanec Lukáš Kolářík (Piráti).

Podrobnosti naleznete zde. Děkuji za spolupráci také poslaneckému kolegovi @kolarik_lukas: https://t.co/eIl8r1RAje — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 29, 2020

Kabinet naopak nepočítá s tím, aby byl přidělován exekutor automaticky rozhodnutím soudu, což má podle Pirátů zajistit nezávislost exekutora na věřiteli.

Většina členů sněmovního sociálního výboru před třemi týdny podpořila návrh na slučování exekucí, který počítá s tím, že více exekucí jednoho dlužníka by měl nově na starosti jeden exekutor. Se slučováním exekucí počítají vládní i pirátská novela exekučního řádu. Zástupkyně vládní ČSSD i KSČM se postavily i za Piráty prosazované zavedení krajské územní příslušnosti exekutorů, byť vláda návrh odmítla. Rozhodnutí o novelách výbor odložil.

Podle představ Pirátů by se mělo z jejich i vládního návrhu vybrat to nejlepší a spojit je dohromady. Exekuční řád má podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše nyní řadu problematických míst. "V Česku se toto téma týká téměř 900.000 lidí v exekucích. Vláda bohužel v tomto směru trochu zaspala, ale věřím, že to doženeme. Je skutečně nejvyšší čas konat," uvedl Bartoš.

Novely by měly vést k omezení počtu podávaných exekučních návrhů i množství vícečetných exekucí. Exekuční řízení by se podle vládního návrhu soustředila u exekutora, který zahájil první exekuci. Pirátský návrh počítá se slučováním exekucí pod jednoho exekutora podle místa dlužníkova pobytu. Pirátský návrh má zavést to, že exekutory budou k jednotlivým případům přidělovat okresní soudy v rámci kraje. Nyní si exekutora volí věřitel. Změnu podporuje Exekutorská komora, část exekutorů s ním ale nesouhlasí.