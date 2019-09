Piráti neprosadili debatu o Babišově výroku vůči demonstrantům

Při dnešním jednání o změnách programu schůze dolní komory neuspěl ani Petr Dolínek (ČSSD) s požadavkem, aby se poslanci zabývali některými výroky místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM). Rovněž Filip se k věci na plénu nevyjádřil.

Babišovým výrokem se zabýval na základě žaloby jedné z protestujících Jany Filipové soud, nepravomocně rozhodl o omluvě. Babiš se proti verdiktu odvolal. Někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) dnes označila rozhodnutí soudu za překvapivé a zlomové. Podle Michálka ale není nutné čekat na další soudy a případné žaloby dalších demonstrantů.

Dolínek vyčítal Filipovi například jeho pohledy na události z let 1948 a 1968 v někdejším Československu, výroky ohledně zrušení vepřína na místě někdejšího romského tábora v Letech u Písku a na adresu zejména veřejnoprávních médií.

Místopředsedkyně opozičního klubu ODS Jana Černochová podotkla, že občanští demokraté by mohli Dolínkovo vystoupení vesměs podepsat, měl by však podle ní přinést podpisový arch pro návrh na Filipovo odvolání z místopředsednické funkce. "Pak by vaše slova měla váhu," uvedla.