Poslanci chtějí znát nabídku kvalitních roušek v Česku

"Pokud budeme mít děti bez roušek, odstřelíme učitele," uvedl bývalý náměstek ministra zdravotnictví Prymula, který je nyní vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Reagoval tak na rozhodnutí, podle něhož bude od čtvrtka obnoveno povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov s výjimkou školních tříd.

Po distribuci kvalitních roušek a respirátorů ohroženým skupinám volali zejména opoziční poslanci Bohuslav Svoboda (ODS) a Vlastimil Válek (TOP 09). Podle něj je třeba mimo jiné zajistit antivirové roušky a jejich dostupnost na úřadech a ve školách. "Nemůžeme si dovolit samošití," uvedl. Také podle Svobody je třeba zajistit odpovídající roušky, které by chránily nositele před nakažením. "To, co máme všichni na nose, je ochrana toho druhého," poznamenal Svoboda.

Poslanec se s Prymulou shodl na tom, že v současné situaci je třeba nárůst nových případů koronaviru zpomalit. Přijímaná opatření jsou proto podle epidemiologa nezbytná, aby prudký nárůst zpomalila. "Jsme lehce na začátku explozivního šíření," uvedl Prymula. Pozastavil se nad požadavkem na roušky s nanovlákny vzhledem k tomu, že nanomateriály jsou posuzovány podle prostupu prachových částic. Výbor si proto vyžádal od ministerstva průmyslu a obchodu informace o stavu a způsobu přepracování technických požadavků na ochranné prostředky.

Poslanci se shodli na potřebě posílit krajské hygienické stanice personálně i finančně kvůli rychlejšímu testování. Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že ze 134 nově vytvořených míst je obsazeno 84. V Praze podle ní pomáhají medici včetně desítky armádních a třicítka vojáků.