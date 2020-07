Pro poslance pravidla neplatí? Plný plat berou, i když jsou nemocní

"Omluven ze zdravotních důvodů." I tak častokrát začínají schůze Sněmovny, když její řídící čte jména poslanců, kteří jsou nemocní, a tudíž se nemohli dostavit. U běžných zaměstnanců by to znamenalo, že jim bude náležet pouhých 60 % mzdy. V případě politiků tomu tak není.

Ač se to může jevit jako nespravedlivé, jedná se bohužel o pravdu. Zatímco pracující občané mají během stonání výrazně menší příjem, poslanci a senátoři si nemohou zoufat. Případy, kdy se kvůli nemocem omlouvají z jednání parlamentních komor, navíc nejsou ojedinělé.

"Je to na zodpovědnosti každého poslance. Za Piráty si neschopenku bereme, když jsme nemocní. Zaměstnavatel poslance je celý národ,“ nechala se v rozhovoru pro CNN Prima NEWS slyšet pirátská poslankyně Olga Richterová s tím, že i její kolegové si v případě nemoci berou klasickou neschopenku.

Předseda poslaneckého klubu České pirátské strany Jakub Michálek se toto dokonce snažil i uzákonit, ale ve Sněmovně nenašel dostatečnou podporu.

"Není to úplně fér. Poslanci jsou volení zástupci lidu a jako takové je vnímám spíš jako zaměstnance všech občanů ČR. Proto si nemyslím, že by se na ně v případě nemocenské měla vztahovat jiná pravidla než na ostatní zaměstnance. Možná by pak i pro zrušení karenční doby hlasovali všichni poslanci a poslankyně,“ vyjádřila se šéfka resortu práce Jana Maláčová (ČSSD).

"Teď jsou prioritou platy poslanců,“ konstatovala a zmínila svůj návrh snížit platy členům zákonodárných sborů, který zamýšlí prezentovat na koaliční radě.

Předsedkyně TOP 09 by však byla pro zachování statu quo. "Vychází to z vcelku jednoduchého důvodu. Poslanci nejsou zaměstnanci, jsou do funkce voleni, a tudíž nemají třeba ani něco, čemu se říká u zaměstnanců dovolená, ale ani pracovní dobu a podobně,“ nechala se slyšet.

"Jakkoliv chápu, že to lidem připadá zvláštní, tak si myslím, že to zdaleka není tak zásadní věc k řešení, na rozdíl třeba od problémů důchodové a zdravotnické reformy či jak postavit ekonomiku na nohy,“ podotkla.

Poslanci a senátoři mají základní měsíční plat ve výši 90 800 korun hrubého, k němuž ale dostávají i náhrady. Náklady na stravné a reprezentaci činí v jejich případě 13 500 korun a při cestách ve vztahu k vzdálenosti bydliště mají nárok na až 50 500 korun. V případě předsedů obou legislativních komor se jedná o částku 243 800 korun a u šéfů parlamentních výborů, komisí a delegací o 127 800 korun.