Praha odmítá plán vlády sebrat obcím peníze, na magistrát vyvěsí černou vlajku

Praha očekává propad kvůli pandemii až 12 miliard korun. Úspory bude hledat na straně běžných výdajů, investice město omezovat nechce.

Hřib řekl, že takzvaný kompenzační bonus považuje vedení města za velmi nešťastný. Praha by přišla o asi tři miliardy korun. "To, že stát vezme obcím peníze na investice, považuji za velmi nevhodné. Takový výrazný zásah státu na dopad hospodaření samospráv nemohou obce zvládnout. Není možné, aby si vláda dělala svojí kampaň na úkor investic obcí," řekl Hřib.

V programu COVID Praha jsme již zaručili přes 1 miliardu Kč provozních úvěrů. Snažíme se nabízet pomocnou ruku a lepit nedostatečnou podporu od vlády, jak jen to jde. Práce živnostníků a malých podnikatelů si vážíme. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) May 25, 2020

"Jsme toho názoru, že tento druh pomoci by měl být financován ze státního rozpočtu," řekl Vyhnánek.

Za zmíněné tři miliardy by Praha mohla podle primátora postavit například 900 bytů, 100 kilometrů silnic nebo vysázet 400.000 stromů. "Pokud by to ale takhle pokračovalo dál, nebudeme mít ani na metr chodníku," řekl Hřib.

Vyhnánek připomněl, že vláda svůj zamýšlený krok s vedením krajů ani obcí neprodiskutovala. Investice na stavbu metra D nebo rekonstrukci Václavského náměstí nebude magistrát omezovat. "Pokud nám však vláda podrazí nohy a o tyto prostředky nás připraví, tak dopad na občany bude značný," řekl Vyhnánek.

Vedení Prahy proto podpoří návrh senátorů, který má záměr vlády zvrátit. "Kompenzační bonus by měl být kryt státním rozpočtem," řekl Vyhnánek. Zároveň vyzval poslance zvolené v Praze, aby se proti vládnímu návrhu ve Sněmovně postavili.

Magistrát se podle Hřiba s Vyhnánkem připravuje i na variantu, že o peníze město skutečně přijde. "Nechci předjímat, protože doufám, že pozměňovací návrh Senátu ve Sněmovně projde, ale i pak budeme muset situaci řešit. Škrtům se nevyhneme, ani když to bude zrušeno," řekl Vyhnánek. Úspory bude město hledat v běžných výdajích.

Schválený pražský rozpočet na letošek počítal s příjmy 60,7 miliardy korun a podle původních projekcí měl být vyrovnaný. Nyní však Praha musí počítat s poklesem ekonomiky, který metropoli výrazně postihne i proto, že v ní převažuje sektor služeb, jenž z velké části v době krize přestal fungovat. Podle studie PricewaterhouseCoopers (PwC), kterou si nechal magistrát zpracovat, bude propad produkce malých a středních podniků v metropoli za dva měsíce koronavirové krize zhruba 200 miliard korun. Praha se na celkovém HDP České republiky podílí zhruba čtvrtinou.