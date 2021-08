Praha se zapojí do předsednictví ČR v Radě Evropské unie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hlavní město se zapojí do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Účastnit se bude na akcích (tzv. eventech) oficiálního programu předsednictví, spolupracovat na komunikační kampani vlády, zajištění online kampaně a zajištění doplňkových vzdělávacích a kulturních aktivit. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Předsednictví čeká Českou republiku od července do prosince 2022.