Překvapivá kritika: Novotný svým vystoupením v televizi Rusku pomohl?

Novotný se chystá ve své městské části vybudovat pomník vlasovcům za jejich podíl na osvobozování Prahy na konci druhé světové války. Tím se ale dostal do hledáčku Ruska, kterému se tato iniciativa nelíbí.

Sám starosta je ale vůči ruskému názoru imunní a ve své podstatě ho ani nezajímá. Tvrdí, že o pomníku rozhodnou obyvatelé městské části, a do Ruska se rozhodl poslat dopis, v němž mimo jiné uvedl, že jde o věc českých občanů.

Na základě této revolty, z ruského pohledu, byl pozván do živého vysílání v televizi Россия 1, kde se Rusům vysmál. "My se tady tomu v Česku normálně smějeme. Podle našeho názoru melete naprosté nesmysly. Nikoho váš názor v Česku nezajímá, protože je zkreslený," řekl mimo jiné. Některé aktéry navíc označil za opilé a zfetované.

Ačkoliv jeho otevřenost sklidila napříč Českem kladné přijetí, najdou i kritici, a to jak z řad veřejnosti, tak z úředních míst. Například člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov není z jeho vystupování příliš nadšený.

"Taky jsem přesvědčen, že Pavel Novotný sehrál roli užitečného idiota, aby Ruská státní televize předvedla milionům svých diváků, jak vypadají, mluví a chovají se politici po třiceti letech, co nás Rusové předali Američanům. Putin si doma může přičíst body," napsal.

Dodal, že se nechce strefovat do poslanecké iniciativy s dopisem kongresu US, ale jde prý o ukázku geniální informační operace, se kterou ani BIS, ani algoritmy sociálních sítí nic nesvedou. "Jak je vidět, nemusí se pracovat s dezinformaci, stačí reálnou skutečnost zarámovat do "správného" kontextu," dodal na faceboku.