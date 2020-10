Přestaňte lidi strašit a nabídněte konkrétní řešení, vyzvala opozice vládu

Narůstající počet nakažených a visící hrozba vypnutí země neděsí jen šéfa konzervativců, ale i předsedkyni TOP O9 Markétu Adamovou-Pekarovou. „Už mě vytáčí, jak mně premiér Babiš neustále říká, že současný nárůst řeší přes on-line s ostatními členy vlády. Pojďme se dobrat ke konkrétnímu řešení jako je obnovení pětadvacítky, která se jako kompenzační bonus pro OSVČ osvědčila,“ nabízí Pekarová Adamová řešení v době, kdy fitness centra či bazény mají už zavřený provoz a restaurace se s hosty každý večer musí rozloučit už ve dvacet hodin.

Jurečka: Zahrádkářský zákon nyní snad opravdu počká

K aktuální pomoci vybízí i předseda lidovců Marian Jurečka. „Pokud ji živnostníci nedostanou včas, může hrozit, že zatají kontakt s nakaženou osobou, a to jen kvůli strachu, aby neskončili v karanténě či izolaci, neboť by jim hrozilo, že nebudou mít na živobytí.“ Šéf KDU-ČSL speciálně pro EuroZprávy.cz nastínil další pomoc. „Uděláme maximum pro to, abychom oddálili prodloužení Elektronické evidence tržeb. Podnikatelé teď bojují o život a na podobné věci nemají čas a hlavně peníze,“ prozrazuje stranické plány redakci EuroZprávy.cz Jurečka

Hrozba takzvané vypnutí země stresuje i lídry opozice. „Pokusme se vyhnout izraelskému scénáři. Každý den lockdownu by nás vyšel na miliardy. Samozřejmě, že pokud nebudou nemocnice zvládat příjem nakažených, není jiné cesty, ale pořád je šance zmíněné nebezpečí odvrátit,“ tvrdí poslankyně Pekarová Adamová. Fiala ohledně vypnutí země vyzval vládu, aby přestala strašit lidi. „Jen je nervujete a nenabízíte žádné řešení. Počkejme, zda nedávno vyhlášená opatření zaberou.“

Jurečka se domnívá, že strmému nárůstu nakažených šlo ještě předejít před třemi týdny anebo mu alespoň zabránit. „Jenže, když jsme jako opozice pana premiéra ve Sněmovně vybídli ke spolupráci, ironicky až hanlivě nám řekl, ať pořád neřešíme covid a koukáme podpořit zahrádkářský zákon. Snad jej nyní pan ministerský předseda už řešit bude,“ doufá kandidát na hejtmana v Olomouckém kraji. Podle něj je klíčové, aby vláda řekla, kolik lůžkových kapacit má v záloze. „To jsem zatím vůbec neslyšel.“

Fiala se na vládu rozzlobil, že absolutně ignorovala jeho připomínky k testování či trasování. „Neumím ani spočítat, kolikrát jsem premiéra k tomu vybídl a nyní to teprve začíná řešit,“ zvýšil hlas místopředseda Poslanecké sněmovny. Pekarová Adamová se domnívá, že současné testování probíhá v malé kapacitě. „Nynějších třiadvacet tisíc je nedostatečných. Aby testování splnilo účel, musíme se dostat k hranici kolem padesáti tisíci.“

Pekarová Adamová donutila šéfy hasit její výrok

Jurečka potvrdil, že tolik vychvalovaná e-rouška nefunguje tak, jak by měla. „Aplikace detailně nefunguje. Nehlásí přesně kontakt s lidmi, s nimiž jsem v realitě přišel do styku.“ Pekarová Adamová zmínila, že kromě roušky se neosvědčila ani chytrá karanténa, která byla na jaře vládou tak vyzdvihovaná. „Není přece možné, aby ji tři krajské hygienické stanice začaly využívat teprve až v září. To svědčí o naprosto nezvládnuté situaci.“

Fiala odmítá, že by opozice plánovala vyjádřit ve Sněmovně vládě nedůvěru . „A k čemu by to pomohlo? Myslíte si, že živnostník, který nyní nemá na jídlo, bude řešit, zda chceme sesadit vládu anebo nikoli? Stejně na to nedisponujeme dostatečným počtem hlasů. Na skládání bude dostatek času a vláda se bude zpovídat za způsob, jakým během koronavirové situace jednala,“ míní předseda ODS Fiala.

Pekarová Adamová si přeje, aby vláda začala komunikovat. „Nerada bych zažila, abychom se znovu museli premiéra doprošovat o setkání. Doufám, že se setkáme v co nejkratší době a schůzka bude opravdu konstruktivní.“ Lídři ODS, TOP 09 a lidovců vyzvali lidi, aby dodržovali opatření a brali situaci nesmírně vážně.

Na tiskové konferenci v improvizovaném štábu ODS, který sídlil v přilehlém dvoře, absentovali předseda hnutí STAN Vít Rakušan a šéf Pirátů Ivana Bartoš. „Asi nechtěli přijít,“ vyvolala rozpaky šéfka TOP 09. Její prohlášení okamžitě začal hasit Marian Jurečka. „Nemohli přijít, ne že nechtěli.“ Že jednota opozice není narušena, potvrdil i předseda ODS Petr Fiala. „Hlavním důvodem je, že oběma pánům časově nevyšlo, aby sem přijeli.“