Při koronakrizi není odchod z vlády na pořadu dne, řekl Hamáček. Volá Zemana na pomoc

Podle Hamáčka nyní bude naopak nutné vedle epidemie řešit i krizi veřejných rozpočtů, protože schválenou verzi daňového balíčku považuje za "rozpočtovou katastrofu".

ČSSD doufá, že rozhodnutí ještě není definitivní. "Věc má v rukou Senát, který může toto šílené rozhazování ještě zkorigovat, případně může zrušení superhrubé mzdy vetovat prezident," uvedl Hamáček.

Prezident Miloš Zeman byl podle Hamáčka totiž "oklamán nedodrženým slibem", že opatření by mělo platit jen dva roky. "Snad alespoň některým poslancům časem dojde, jak velké chyby se dopustili," dodal Hamáček.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ČTK napsal, že Netolický je oprávněně znepokojen tím, jak je ohroženo financování krajů. "Návrh je tak nesystémový a zásadní, že ještě pořad věřím, že může dojít ke změně nebo úpravě. Pokud by prošel ve stávající podobě, máme připravené určité kroky," uvedl Zaorálek.

Pro zrušení superhrubé mzdy a daň z příjmu se sazbami 15 a 23 procent podle návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) hlasovali vedle ANO také poslanci ODS a SPD. ČSSD neuspěla s alternativním návrhem sazby 19 a 23 procent. Hamáček trvá na svých předchozích prohlášeních, že záležitost není důvodem k rozpadu koalice. "V situaci, kdy jsme nuceni každý den řešit koronavirovou krizi, není namístě se zabývat výzvami k odchodu z vlády. To není na pořadu dne," uvedl.

Ani Zaorálek se nevyslovil pro odchod z vlády. "Nezdá se mi být šťastné, teď možná v nejhlubším bodě krize, prásknout dveřmi, když máme úkol se o něco snažit a něco dělat, abychom ji překonali," napsal.

S Hamáčkem souhlasí i poslanec ČSSD Antonín Staněk. Silná slova o odchodu vlády jsou podle něj evergreenem zejména od těch, kdo neumí říci, co by následovalo poté. "V tomto podporuji pana předsedu Hamáčka, který říká, že je třeba si vybrat stranu a s ní boj dotáhnout do konce. Neříkám, že za každou cenu, ale kvůli drobným změnám na bojišti panikaří jen malomyslní. Důvěryhodný vojevůdce posuzuje válku celostně a dívá se i za ni, do období nového míru. A právě tam by se měla ČSSD dnes zahledět," napsal Staněk ČTK.

Hlasování o daňovém balíčku podle Staňka také nebylo ztrátou války, ale jen jedné bitvy. "Uvidíme, jak válka o něj nakonec dopadne," dodal.

Prezident Zeman věří premiéru Andreji Babišovi (ANO), že politický závazek dodrží a zrušení superhrubé mzdy bude platit jen dva roky. V zákonu časové omezení platnosti daňové změny uvedeno není. Postoj Zemana dnes ČTK sdělil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. "Omezení daňové změny na dva roky je uvedeno v důvodové zprávě jako politický závazek. Pan prezident věří panu premiérovi, že tento závazek dodrží," uvedl Ovčáček na dotaz ČTK. "Pokud jde o daňovou změnu samotnou, je nyní nutné vyčkat na dokončení legislativního procesu," dodal.