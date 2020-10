Primátor Hřib nastoupil do nemocnice jako dobrovolník, bude pracovat v "red zóně"

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dnes nastoupil jako dobrovolník do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pracovat bude na oddělení přijímající pacienty s podezřením nákazy nemocí covid-19, ale zatím čekající na výsledky testu. Do nemocnice bude chodit následujících 14 dnů ve svém volném čase a funkci primátora to prý neovlivní.