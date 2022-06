Rakušan nerezignuje, odvolá ale šéfa České pošty

"Neuvažuji o rezignaci ani o odchodu z politiky. Nejsem žádným způsobem s kauzou spojen," uvedl dnes Rakušan. Redla podle svých slov nikdy v životě neviděl, nemá na něj mobilní číslo.

S Gazdíkem hovořil v pátek poté, co ministr školství navštívil premiéra Petra Fialu (ODS). Rakušan mu řekl, že schůzky s Redlem jsou nevysvětlitelné a že vrhají špatné světlo na vládu i STAN, přestože není Gazdík obviněný, podezřelý ani zapojený do kauzy.

Gazdík podle něj rezignaci nabídl sám, přes víkend si rozhodnutí s Rakušanem potvrdili. Skončí i jako místopředseda hnutí, podle Rakušana vyvodil rázně politickou odpovědnost. Naopak členem poslaneckého klubu STAN zůstane.

Rakušan nevidí důvod pro změnu koaliční smlouvy, podle něj nejsou otevřeny úvahy o výměnách resortů. Příští týden chce hnutí sestavit možné kandidáty na ministra, představen by mohl být zkraje týdne dalšího. Zmínil, že resort by zvládli například členové senátorského klubu STAN Jiří Drahoš či Miroslav Plevný. Šéf STAN doufá, že do 14 dnů by nový ministr mohl být jmenován prezidentem Milošem Zemanem.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina desítky obviněných systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Do skupiny patřil i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).

V případu Gazdík nepatří mezi podezřelé, podle médií se ale sešel s Redlem v zabezpečené kanceláři, trávili spolu víkend v Alpách a komunikovali přes zašifrovaný telefon. Gazdík kontakty nepopřel, vyloučil ale, že by Redl nějak zasahoval do jeho politických kroků či rozhodování STAN.

Rakušan chce odvolat šéfa České pošty Knapa. Potkal se s obviněným Redlem

Rakušan plánuje odvolání generálního ředitele České pošty Romana Knapa. Sejde se s ním příští týden, aby s ním projednal termín a způsob jeho odchodu. Na funkci chce vypsat výběrové řízení. Uvedl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi (ČT).

Rakušan podle svých slov uvažoval o odvolání Knapa již dříve s tím, že by odešel na podzim. Jeho rozhodování urychlila informace o setkání Knapa s obviněným lobbistou Michalem Redlem. Schůzka se měla uskutečnit za předchozího ministra vnitra Jana Hamáčka.

"Já jsem dlouhodobě zamýšlel přijít se změnami v managementu České pošty. Příští týden budu mít schůzku s Romanem Knapem a měli bychom hledat termín a způsob jeho odchodu,"uvedl Rakušan s tím, že Knapa chtěl původně odvolat až poté, co pošta získá novou poštovní licenci nebo dokončí některé strategické kroky. Vyjádření Knapa se ČTK pokouší získat.

Rakušan na začátku února odvolal osm členů z 15členné dozorčí rady České pošty a devátý sám odstoupil. Odvolané radní označil za politické trafikanty, které nahradili odborníci. Knap je generálním ředitelem pošty od roku 2018, kdy zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném tehdejším ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (za ANO). Před tím vedl českou pobočku softwarové firmy SAP.

V posledních letech státní Česká pošta hospodaří v červených číslech. Za loňský rok podnik počítá se ztrátou kolem 800 až 900 milionů korun, což je však zhruba o půl miliardy korun nižší propad než v roce 2020, kdy hospodaření pošty skončilo ztrátou 1,356 miliardy Kč po zdanění. Důvodem ztrát je podle vedení firmy neuhrazená úhrada státu za objednávané základní služby. Stát v současnosti podniku dluží šest miliard Kč. Většinu dlužné částky již však pošta podle informací ČTK vyčerpala v podobě úvěrů.