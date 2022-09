Rakušan si pochvaluje zavedení kontrol na hranicích, Slovensku se nelíbí

"Jedná se o reakci vlády, která nepřišla pozdě," zdůraznil. Vláda podle něj vnímá obnovení kontrol na vnitřní schengenské hranici jako krajní řešení. O dalším možném prodloužení bude vláda jednat na svém dalším zasedání, uvedl. "Nicméně ve chvíli, kdy počet migrantů zachycených od ledna na území ČR byl až 12.000, vláda musela zareagovat," řekl ministr.

Poznamenal, že jde o komplikovanou záležitost. "Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet. Podle platné legislativy jsou zavedeny kontroly v první fázi na deset dnů, vláda se tím bude zabývat na dalším zasedání. Potom mohou být prodlouženy o dalších 20 dnů. Samozřejmě to vyžaduje i jednání s Evropskou komisí o notifikaci našich opatření," popsal.

Kontroly zavádí Česko ode dneška na hranicích se Slovenskem kvůli zvýšené migraci hlavně Syřanů. Konkrétně se to týká 17 silničních, sedmi železničních a tří říčních přechodů. Na jiných místech není možné od půlnoci ze středy na dnešek minimálně dalších deset dnů státní hranice překračovat, policisté začali hlídat i takzvanou zelenou hranici.

Vláda se podle Rakušana snaží minimalizovat dopady tohoto opatření na místní obyvatele. Informoval, že jednal se zástupci samospráv v regionu. "Krok vlády napříč politickým spektrem ocenili, s těmi nepříjemnostmi počítají. A my to samozřejmě doprovázíme s jednáním se slovenskou stranou a maďarským ministrem. To bude hned příští týden," řekl Rakušan.

Poté chce jednat s jižními státy o ochraně vnější schengenské hranice. "Vyvíjíme tlak na Evropskou komisi na intenzivní jednání s Tureckem. Jako předsednická země z tohoto uděláme téma ministerského setkání ministrů vnitra EU v říjnu," dodal.

Česko podle něj udělalo v tuto chvíli vše pro to, aby zajistilo bezpečnost obyvatel. "Uvědomujeme si, že to není samospásné řešení, nicméně doufáme, že jednoznačně odradí především převaděče, obchodníky s lidským neštěstím, aby využívali tranzitní trasu přes Českou republiku," uvedl.

Kontroly na hranicích uvnitř Schengenu problém nevyřeší, řekl slovenský ministr

Kontroly na hranicích uvnitř schengenského prostoru volného pohybu problém migrace nevyřeší, řekl dnes slovenský ministr vnitra Roman Mikulec. Reagoval tím na zavedení hraničních kontrol se Slovenskem ze strany České republiky a Rakouska. Příští týden hodlá o migrační vlně jednat s kolegy ze sousedních zemí. Podle slovenského policejního prezidenta Štefana Hamrana Maďarsko až na výjimky odmítá přebírat migranty, kteří proudí přes Maďarsko, Slovensko a Česko do Německa.

"Celý tento problém je problém vnější (schengenské) hranice, a to hlavně maďarsko-srbské hranice, kudy jde mnoho migrantů. Migraci je třeba řešit v zemích původu, nikoli v zemích po trase. My jsme pro ně jen tranzit, všichni chtějí jít do Německa," uvedl Mikulec před poslanci parlamentního výboru pro obranu bezpečnost.

Mikulec řekl, že opatření České republiky na hranicích bylo koordinováno se Slovenskem. Slovenský premiér Eduard Heger přitom ve středu Prahu kritizoval za rozhodnutí zmíněné kontroly obnovit.

Slovenský ministr vnitra také řekl, že v pondělí bude jednat s kolegy ze sousedních zemí o migraci. Navrhnout chce posílení vnější hranice Schengenu v Maďarsku.

Policejní prezident Hamran odmítl kritiku zaznívající z České republiky, že Slovensko odhalilo nízký počet migrantů. Řekl, že migrační trasa do Německa přes Slovensko je mnohem kratší než přes Česko. V prvním pololetí Slováci podle něj zajistili 3000 migrantů a více převáděčů než Česká republika. Podle Mikulce slovenská policie nemá oprávnění migranty zadržet, protože nežádají o udělení azylu.

Hamran uvedl, že Budapešť prakticky odmítá převzít uprchlíky, kteří vstoupili na Slovensko z Maďarska. Tato situace by podle něj vyústila v nápor migrantů na Slovensku, pokud by Bratislava přebírala uprchlíky z Česka.

"Kumulovali bychom na území Slovenské republiky všechny migranty z Německa a České republiky. My na to nemáme řešení. Patrně to vyžaduje politické řešení, patrně na mezinárodní úrovni," řekl Hamran.

Podle šéfa slovenské policie by se situace na Slovensku nezměnila ani v případě, že by země zavedla kontroly na hranici s Maďarskem, protože maďarské úřady výstupní kontroly nevykonávají. Uprchlíci by tak zůstali na starost Slovensku. Podle Hamrana Maďarsko přebírá jen ty migranty, kteří jsou zadrženi na Slovensku v rámci přeshraničního pronásledování, což jsou pouze desítky případů.