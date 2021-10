Rakušan věří ve 101 mandátů pro demokratické koalice. Jde o nám o Babišův konec, řekl

Dobře naladěn dorazil krátce před 16. hodinou do štábu koalice Pirátů a Starostů v pražském divadle La Fabrika předseda druhé jmenované formace Vít Rakušan. Průběžný výsledek subjektu v tu chvíli neodpovídal předvolebním očekáváním ani průzkum, optimismus jej přesto neopouštěl.

„Já očekávám, že při součtu větších měst naše koalice, která oslovuje často právě liberální městské voliče, ještě poroste, a doufám, že ten směr bude ke 20 procentům,“ uvedl pro EuroZprávy.cz dalších redakcí při příjezdu na místo a doplnil, že na bednu šampaňského to zatím rozhodně není.

Někdejší starosta Kolína vysvětlil, že výsledek vnímá prizmatem výsledku obou opozičních koalic. „Nám od začátku šlo o to, aby součet těch demokratických koalic prostě dával těch 101 mandátů, aby tady v České republice byla možná změna, aby bylo možné ukončit vládu Andreje Babiše, což podle průběžných čísel vůbec nevypadá nereálně,“ konstatoval.

Rakušan musel zodpovědět i nepříjemnou otázku, zdali neměl být lídrem koalice on, nikoliv předseda Pirátské strany. „Tak bych to vůbec nehodnotil, já Ivanu Bartošovi věřím, je to silný lídr,“ podotkl.

„On mně naopak ustoupil v tom, že chtěl také kandidovat ve Středočeském kraji a šel do mnohem náročnějšího Ústeckého kraje, takže bych to neviděl jako nějaký souboj Bartoš versus Rakušan. My chceme dosáhnout kvalitního výsledku,“ dodal.